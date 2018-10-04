ABD'den yedi Rus ajana siber saldırı davası

ABD Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Güvenlik'ten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John Demers, OPCW, FIFA ve WADA ile ABD nükleer enerji şirketi Westinghouse'a karşı düzenlenen siber saldırıları doğruladı.

Hollandalı yetkililer bugün Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) karşı bir Rus siber saldırı girişimini önlediklerini açıklarken, erken saatlerde de İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, GRU'yu dünya genelinde siber saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.

ABD'nin hamlesi, İngiltere ve Hollanda'nın Rusya'ya yönelik siber saldırı iddiaları sonrası geldi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yedi Rus vatandaşı hakkında, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU adına çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlara karşı hackerlık (bilgisayar korsanlığı) faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle hukuki işlem başlattı. ABD'nin bu adımı, İngiltere ve Hollanda'nın Moskova'ya karşı benzer suçlamalar yöneltmesinin ardından geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demers, "Rusya ve onun gibi kötü niyetli ve normları bozucu siber faaliyetler yürüten devletler, ABD ve müttefiklerinin bu tip davranışları engellemeye, bozmaya ve bunlardan caydırmaya devam edeceğini anlamalıdır" ifadesini kullandı.

ABD'nin suçladığı yedi Rus vatandaşına seslenen Demers, "Bu davadaki sanıklar adaletin çok sabırlı olduğunu, erişiminin yüksek, hafızasının da uzun olduğunu bilmeli" uyarısında bulundu.

Birçok alanda suçlanıyorlar

Demers, siber saldırı kurbanlarının özel bilgilerine ve çalıştıkları alanlardaki hassas bilgilere erişilmesi amacıyla izinsiz bir şekilde bilgisayar ağlarına sızıldığını kaydederken, bu yedi zanlının "kara para aklama", "bitcoin gibi sanal para birimi kullanma" ve "kimlik hırsızlığı" ile suçlandığını belirtti.

İngiltere ve ABD Nisan ayında Rusya'nın finanse ettiği bilgisayar korsanlarının küresel bir siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya'dan karalama tepkisi

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin yönelttiği suçlamaları "sahte" sözleriyle nitelendirdi ve yapılanların "Rusya'yı gayrimeşrulaştırma gayreti" olduğunu söyledi.

Kosaçev, tıpkı Batı'nın Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB'yi bir korku kaynağı olarak görmesi gibi, GRU'yu da onun bir modern karşılığı olarak seçtiğini ifade etti.

DW,rtr,AFP,AP/ÇÖ,CÖ

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