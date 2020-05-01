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ABD’den Yeni İran Yaptırımları

01.05.2020 22:11 | Son Güncelleme

ABD, Irak asıllı İran vatandaşı bir işadamı ve işadamına ait madencilik şirketine yaptırımlar getirdi. Amir Dianat, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün yasa dışı olarak gelir elde etme ve yurt dışına silah kaçırma çabalarında rol oynamakla suçlanıyor

ABD’den Yeni İran Yaptırımları

ABD, Irak asıllı İran vatandaşı bir işadamı ve işadamına ait madencilik şirketine yaptırımlar getirdi. Amir Dianat, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün yasa dışı olarak gelir elde etme ve yurt dışına silah kaçırma çabalarında rol oynamakla suçlanıyor.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Amir Dianat, Kudüs Gücü’nün kaçakçılık operasyonlarına yıllar boyunca destek verdi. Bu operasyonlar arasında, İran’dan Yemen’e füze gibi silahları kaçırma çabalarının bulunduğu belirtildi.

Yaptırımlar, Dianat ve ABD Maliye Bakanlığı’nın Kudüs Gücü’nün paravan şirketi olarak tanımladığı Dianat’a ait Taif Maden Şirketi’nin ABD’de olabilecek her türlü mal varlığını dondururken, Amerikalılar’ın da Dianat ve bu şirketle iş yapmalarını yasaklıyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, açıklamasında, ‘‘İran rejimi ve destekçileri, uluslararası terör örgütlerine mali katkıda bulunmayı İran halkının sağlığı ve refahından daha öncelikli görmeye devam ediyor’’ ifadesini kullandı.
Yaptırımların yanı sıra başkent Washinton DC’deki Başsavcılık Dairesi de hem Dianat hem de iş ortağı Kamran Lajmiri aleyine yaptırımları ve kara para aklama yasalarını ihlal ettikleri suçlamasıyla dava açtı. Davayla bağlantılı sunulan şikayet dilekçesinde, suç eylemlerinde kullanıldığı ve yabancı bir terör örgütünün mal varlığının parçası olduğu gerekçesiyle 12 milyon dolara el konması talep ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu rakam, Kudüs Gücü’yle bağlantılı fonlar arasında bugüne kadar el konulan en büyük miktar olacak. Dianat ve Lajmiri’nin suçlu bulunmaları halinde azami 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtiliyor.

Dilekçede, Dianat ve Lajmiri’nin, 2019’da, tümü ABD’nin kara listesinde olan Ulusal İran Petrol Şirketi, Ulusal İran Tanker Şirketi ve Kudüs Gücü’nün dahil olduğu bir plan kapsamında bir petrol tankerini satın almak için birlikte çalıştığı ifade ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı John Demers, ‘‘Davalılar, Amerikan mali sistemini yasa dışı biçimde kullanarak ve Amerikan yaptırımlarını ihlal ederek 10 milyon doların üzerinde değere sahip bir ham petrol tankeri satın aldı’’ dedi.

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