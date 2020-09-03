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ABD’den Yeni İran Yaptırımları

03.09.2020 22:09 | Son Güncelleme

ABD, İran’ın petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasallar ihraç etmesine yardımcı olmakla suçladığı 11 yabancı şirkete yaptırımlar getirdi

ABD’den Yeni İran Yaptırımları

ABD, İran’ın petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasallar ihraç etmesine yardımcı olmakla suçladığı 11 yabancı şirkete yaptırımlar getirdi.

Maliye Bakanlığı, merkezleri İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’de bulunan 6 şirketin yaptırım listesine alındığını açıkladı. Açıklamada bu şirketlerin, İran’a ait petrokimya ürünlerinin sevkiyatı ve satışına olanak sağladığı ve ABD’nin kara listesinde yer alan Hong Kong şirketi Triliance Petrochemical’a destek verdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İran’ın petrol ve petrokimya sanayiyle bağlantılı işlemler yürüttükleri gerekçesiyle 5 şirkete karşı yaptırım uygulamaya başladı. Bakanlık ayrıca, kara listede yer alan şirketlerin üç yöneticisine de yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bugünkü adımlarımız, İran’ın terörizmi ve diğer istikrar bozucu faaliyetleri beslemek için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklara erişimini engelleme konusunda ABD’nin kararlılığını yeniden ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

Yaptırım listesine alınanların ABD’deki her türlü malvarlıkları donduruluyor ve Amerikalılar’ın da bu kişi ve kuruluşlarla iş yapması yasaklanıyor.

ABD Maliye Bakanlığı, listede yer alan şirketlerden Zagros Petrochemical’ın , Triliance şirketine bu yıl yüz binlerce ton İran petrokimya ürünü satmayı kabul ettiği bilgisini verdi.

Triliance, İran petrol ürünleri, ham petrol ve petrokimyasallara karşılık İran Ulusal Petrol Şirketi’ne milyonlarca dolar transfer emri verdiği suçlamalarıyla geçen Ocak ayında, ABD’nin yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı listede de Birleşik Arap Emirlikleri’nden serbest bölge şirketi Petrotech ve Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Şirketi Trio Energy, Hong Kong’dan Jingho Technology ve Dynapex Energy, Çin’den de Dinrin şirketleri alıyor. Bu şirketler, Triliance ve Zagros için paravan şirketler olarak hizmet vermekle suçlanıyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “İran rejimi, terörü finanse etmeyi ve istikrar bozmayı amaçlayan dış gündemini sürdürebilmek için petrokimyasal satışlarında elde ettiği gelirleri kullanıyor” dedi.

Başkan Donald Trump’ın 2018’de İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan ABD’yi tek taraflı çekmesi ve anlaşma sonucu kaldırılan yaptırımları yeniden getirmeye başlamasından sonra iki ülke arasındaki gerilim iyice tırmandı.

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