ABD’den Yeni Kuzey Akım 2 Yaptırımları

Biden yönetimi bir Rus gemisine ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında yer alan iki şirkete yaptırım uyguladı. Neredeyse tamamlanmış olan projenin karşıtları ise bu tedbirlerin, doğalgaz hattını durdurmayacağını söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre komisyonlarına sunduğu bir raporda, yaptırımların Ostap Sheremeta adlı gemi ile geminin sahibi JSC Nobility ve inşaat şirketi Konstanta'ya uygulandığını söyledi. Reuters haber ajansı, raporun bir kopyasına erişti.

Başkan Joe Biden ayrıca, belirli Rus boru hatlarına yaptırım uygulanmasına izin veren bir başkanlık kararnamesi yayınladı.

Ancak Kuzey Kutbu’ndan çıkarılan Rus gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya getirme amaçlı 11 milyar dolarlık projeye karşı çıkanlar, yaptırımlara rağmen boru hattının büyük olasılıkla tamamlanacağını söyledi.

Ukrayna enerji endüstrisine konuyla ilgili tavsiyelerde bulunan Yorktown Solutions’ın başkanı Daniel Vajdich, "Bu yaptırımlar Kuzey Akım 2'yi durdurmak için hiçbir şey yapmıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, yönetimin şu anda yedi kuruluşa yaptırım uyguladığını ve bunların 16 gemisinin Kongre tarafından kabul edilen yaptırım yasaları uyarınca bloke edilmiş mülk olarak tanımlandığını söyledi.

Biden, önceki iki başkan gibi boru hattına karşı çıktı, çünkü boru hattı Ukrayna'yı devre dışı bırakacak, kazançlı doğalgaz transit ücretlerini riske atacak ve potansiyel olarak ABD’nin Rus saldırganlığına karşı mücadelesini baltalayacak.

Ancak Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, muhaliflerin projeyi durduracağını söylediği iki yaptırımdan feragat etti. Bu yaptırımlar, projenin arkasındaki şirket olan ‘’Nord Stream 2 AG’’ ve şirketin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in müttefiki olan CEO'su Matthias Warning'e karşıydı.

Vajdich, "Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini durdurabilecek tek şey, bu feragatlerden vazgeçilmesi ve Nord Stream AG’ye yaptırımların uygulanmasıdır" dedi.

Biden, ekonomiden Çin ve İran ile ilişkilere kadar her konuda yardımına ihtiyaç duyduğu Almanya için de ilişkilerini onarmaya çalışıyor.

Biden ve Merkel geçen ay, Rusya’nın enerji kaynaklarına Ukrayna ve diğer Orta Avrupa ülkelerine karşı bir silah olarak kullanması durumunda, Berlin’in Moskova’yı mali olarak cezalandırmayı taahhüt ettiği bir anlaşmayı açıkladı. Ancak anlaşmada, böyle bir cezayı tetikleyecek Rus eylemlerinin ne olacağının ayrıntıları yer almadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, devlete ait doğalgaz şirketi Gazprom ve Batılı ortakları liderliğindeki Kuzey Akım 2'nin tamamlanması için yalnızca 15 kilometrelik inşaat çalışması kaldığını söyledi.

Merkezi Washington’da bulunan araştırma grubu ClearView Energy Partners, hattın 3 Eylül'e kadar tamamlanabileceğini tahmin ediyor.

