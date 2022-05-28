ABD'den Yeni Kuzey Kore Yaptırımları

ABD, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları programına destek vermekle suçladığı bir kişi, iki Rus bankası ve bir Kuzey Kore şirketine yaptırımlar getirdi. Washington bu adımla, son balistik füze denemeleri nedeniyle Pyongyang üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçlıyor.

Yeni yaptırım açıklaması, Çin ve Rusya’nın, balistik füze denemelerinden dolayı Kuzey Kore’ye ilave BM yaptırımları getirilmesi konusunda ABD’nin öncülük ettiği girişimi veto etmesinin ertesi gününe rastladı. BM Güvenlik Konseyi, 2006’da Pyongyang’ı cezalandırmaya başlamasından bu yana, Çin ve Rusya’nın vetosuyla birlikte ilk kez bu konuda kamuoyu önünde bölündü.

Veto, ABD’nin Kuzey Kore tarafından bu yıl altıncı kez kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığı ve Pyogyang’ın 2017’den bu yana da ilk kez nükleer deneme yapmaya hazırlandığı yönünde işaretlerin bulunduğu açıklamasına rağmen geldi.

ABD Maliye Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, Air Koryo Trading Corp adlı bir şirketle Fark Eastern Bank ve Bank Sputnik adlı iki Rus mali kurumunu, Kuzey Kore kurumlarına tedarik ve gelir yaratmada yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Washington ayrıca, Kuzey Kore Doğal Bilimler İkinci Akademisi’ne bağlı bir alt kuruluşun Belarus’taki temsilcisi Jong Yong Nam’a yaptırım getirdi. Jong da, balistik füzelerin geliştirilmesiyle bağlantılı Kuzey Kore kurumlarına destek vermekle suçlanıyor.

Kuzey Kore’nin New York’ta BM’deki temsilciliği henüz konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

ABD Maliye Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson yazılı açıklamada, “ABD, bir taraftan Kuzey Kore’yi diplomatik yola geri dönmeye ve kitle imha silahlarıyla balistik füze gayretlerini terketmeye çağırırken, diğer taraftan da mevcut yaptırımları uygulamaya ve güçlendirmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

Çin, Pyongyang’ı 2019’dan bu yana askıda olan müzakerelere geri döndürmeye teşvik etmek için bazı tek taraflı yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere ABD’yi adım atmaya çağırıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında tümü başarısızlıkla sonuçlanan üç zirve yapılmıştı. ABD, Pyongyang’ın ödüllendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Güney Kore, Japonya ve ABD dün gece ortak bir açıklama yayınlayarak, Kuzey Kore’nin “2021 yılı Eylül ayından bu yana balistik füze denemelerinin boyutu ve hızını ciddi ölçüde arttırdığını” bildirdi. Üç ülkenin dışişleri bakanları açıklamada, Pyongyang’ı “müzakerelere geri dönmeye” çağırdı.”

