ABD’den Yeni Yaptırım Tehdidi

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin Rahip Andrew Brunson’ın acilen serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarının mesajını verdi. Başkan Donald Trump da Türkiye’nin “iyi dostluk göstermediğini” söyledi

Mnuchin bu sözleri kabine toplantısı sırasında söyledi. ABD Maliye Bakanı, “Onu acilen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası var” dedi.

Trump da toplantıda Türkiye’yi kastederek, “İyi bir dost olduklarını göstermediler” dedi. Trump, “Harika bir Hristiyan rahibi tutuyorlar. O suçsuz biri” dedi.

Trump, Amerika’nın benzer bir durumda Türkiye’ye yardım ettiğini ancak NATO müttefikinin bunun karşılığını vermediğini söyledi. Trump, “Bizim harika rahibimizi tutmak istiyorlar. Adil değil, doğru değil” ifadelerini kullandı.

