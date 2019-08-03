HABER

ABD’den yeni yaptırımlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

ABD hükumeti, geçtiğimiz yıl eski Rus ajanının İngiltere’de zehirlenmesinden sorumlu Rusya’ya yeni yaptırım paketi getirdi.ABD hükumeti, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasını devreye soktu.

ABD hükumeti, geçtiğimiz yıl eski Rus ajanının İngiltere’de zehirlenmesinden sorumlu Rusya’ya yeni yaptırım paketi getirdi.
ABD hükumeti, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasını devreye soktu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların İngiltere’de geçtiğimiz yıl eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi nedeniyle yaptırımların uygulandığının altı çizildi. Ayrıca Rusya’nın, Amerikan “Kimyasal ve biyolojik silah kontrolü hakkında kanunu” kapsamında teminat sağlayamaması işaret edildi. Yaptırımlar kapsamında uluslararası finans kuruluşları, Rusya’ya kredi, finansal veya teknik desteklerini uzatamayacak. ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer ziraî ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.
Rusya: “Provokasyon”
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını “provokasyon” olarak nitelendirerek, “Rusya’yı dış ve iç politikasını değiştirmeye ve ABD’nin dünya egemenliğine yönelik girişimleri için kendi çıkarlarını terk etmeye zorlama girişimleri tamamen başarısız olmuştur” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Rus-Amerikan ortaklığı denilen şeyin kalıntılarının, Rusya ile ilişkileri yalnızca ABD içindeki politik mücadelede araç olarak kullananların talepleri yüzünden kurban edilmesi üzücü” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, Skripal suikastıyla ilgili Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruzBakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.