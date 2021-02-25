ABD'den Yoksul Ülkelere SDR Tahsisine Destek

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ‘Özel Çekme Hakları’ (SDR) adlı rezerv para biriminin dağıtımına yönelik yeni düzenlemelere destek çıktı. Ancak Yellen, SDR’ın kullanımı ve ticareti konusunda şeffaflığın arttırılması için daha kapsamlı parametrelere ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Yarın video konferans yöntemiyle düzenlenecek G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi, Janet Yellen bir mektup kaleme aldı.

Yellen G-20 ülkelerine yönelik mektubunda, yeni özel çekme haklarının, özellikle Corona virüsü pandemisi döneminde en fazla darbe alan yoksul ülkelerin ekonomilerinde likiditeyi arttıracağını kaydetti. Yellen’ın bu mesajıyla beraber Biden yönetimi, SDR’ın bu alanda kullanımına karşı çıkan eski Trump yönetimi politikasını da ortadan kaldırmış oldu.

G-20 ülkeleri arasında bu yıl gruba başkanlık eden İtalya da dahil diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 500 milyar dolar değerinde SDR tahsisi önermiş ancak Trump yönetimi buna karşı çıkmıştı. Bakan Yellen mesajında, Amerika’nın devreye sokulmasına destek vereceği SDR dağıtımının ne kadar olacağı ile ilgili ayrıntı paylaşmadı.