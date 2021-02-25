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ABD'den Yoksul Ülkelere SDR Tahsisine Destek

25.02.2021 21:03 | Son Güncelleme:
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ABD'den Yoksul Ülkelere SDR Tahsisine Destek

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ‘Özel Çekme Hakları’ (SDR) adlı rezerv para biriminin dağıtımına yönelik yeni düzenlemelere destek çıktı. Ancak Yellen, SDR’ın kullanımı ve ticareti konusunda şeffaflığın arttırılması için daha kapsamlı parametrelere ihtiyaç olduğunu da kaydetti. Yarın video konferans yöntemiyle düzenlenecek G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi, Janet Yellen bir mektup kaleme aldı. Yellen G-20 ülkelerine...

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ‘Özel Çekme Hakları’ (SDR) adlı rezerv para biriminin dağıtımına yönelik yeni düzenlemelere destek çıktı. Ancak Yellen, SDR’ın kullanımı ve ticareti konusunda şeffaflığın arttırılması için daha kapsamlı parametrelere ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Yarın video konferans yöntemiyle düzenlenecek G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi, Janet Yellen bir mektup kaleme aldı.

Yellen G-20 ülkelerine yönelik mektubunda, yeni özel çekme haklarının, özellikle Corona virüsü pandemisi döneminde en fazla darbe alan yoksul ülkelerin ekonomilerinde likiditeyi arttıracağını kaydetti. Yellen’ın bu mesajıyla beraber Biden yönetimi, SDR’ın bu alanda kullanımına karşı çıkan eski Trump yönetimi politikasını da ortadan kaldırmış oldu.

G-20 ülkeleri arasında bu yıl gruba başkanlık eden İtalya da dahil diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 500 milyar dolar değerinde SDR tahsisi önermiş ancak Trump yönetimi buna karşı çıkmıştı. Bakan Yellen mesajında, Amerika’nın devreye sokulmasına destek vereceği SDR dağıtımının ne kadar olacağı ile ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Yellen, SDR’ın yanı sıra Dünya Bankası ve IMF’in düşük ve sıfır faizli borçlanmayı arttırma adımlarının özellikle sınırlı kaynağı olan yoksul ülkelerin salgını kontrol altına almasını ve yakıcı etkilerini azaltmasını sağlayacağı mesajını verdi.

Yellen mektubunda, “Düşük gelirli ülkelere uluslararası destek için harekete geçmediğimiz sürece küresel ekonomide tehlikeli ve kalıcı bir sapma riskiyle karşı karşıya kalırız. Düşük gelirli ülkelerde fazlasıyla ihtiyaç duyulan sağlık ve ekonomik iyileşmenin tesisi için IMF’nin yeni SDR tahsisi, likiditeyi attırabilir. SDR desteğinin etkili olabilmesi için, G-20 ülkelerinin SDR’ın kullanımıyla ilgili daha kapsamlı şeffaflık ve yükümlülüğe dayalı ortak parametreler üzerinde birlikte çalışması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

ABD’de bazı Demokrat Kongre üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve dini liderler, 3 trilyon dolarlık bir SDR desteği sunulmasından yana. Ancak bu rakam, G-20’nin diğer üyelerinin önerdiği 500 milyar doların üstünde ve kabul edilmesi beklenmiyor.

SDR nedir?

Türkçe’de Özel Çekme Hakları Anlamına gelen ‘Special Drawing Rights’ (SDR) IMF’nin 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv para birimidir.

Uluslararası ölçekte likiditeyi arttırma amacıyla tahsis edilen SDR, IMF üyesi ülkelerin sahip olduğu diğer çekme haklarından farklı bir dış rezerv niteliğindedir.

SDR’in değeri ABD Doları’nın yanı sıra Euro, Çin Yuanı, Japon Yeni ve İngiliz Sterlin’i da dahil toplam beş para birimine dayanıyor. SDR’ın dolar bazında değeri günlük olarak IMF’nin resmi internet sayfasında yayınlanırken, kurum bu rezervle ilgili her beş yılda bir yeni değerlendirme yaparak uluslararası ekonomideki koşul ve taleplere göre yeni tahsislerle ilgili karar alıyor.

IMF en son 2009 yılında yaşanan küresel mali krizde 250 milyar dolarlık SDR desteği sunmuştu.

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