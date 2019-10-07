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ABD'den YPG/PKK işgal sahasına sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:25 | Son Güncelleme

 - ABD ordusu, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeye yaklaşık 80 tırla lojistik malzeme gönderdi

HASEKE/AZEZ (AA) - MUHAMMED MİSTO/LEVENT TOK - ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti.

Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 tırlık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı.

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye YPG/PKK

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