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ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

ABD Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye 60 tırla yeni lojistik sevkiyat gerçekleştirdi

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi.

Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların YPG/PKK işgalindeki bölgelere gittiğini bildirdi.

Önceki sevkiyatların aksine konvoyun gündüz saatlerinde girmesi ise dikkati çekti.

ABD yaklaşık iki hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki üslerine ulaştırmıştı.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Lojistik Destek YPG/PKK

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