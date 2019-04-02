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ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

ABD, Irak'tan Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye 100 civarı tırla sevkiyat yaptı - Kapalı kasalar taşınan tırlarda, Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler olduğu görüldü

HASEKE/ ABD, Irak'tan Suriye'ye, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, kapalı kasalar, tankerler ve dört çeker araçlar taşıyan 100 civarı tırla sevkiyat yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde yüz civarı tır, Simelka sınır kapısından Suriye'ye girdi.

Kapalı kasalar taşınan tırlarda, Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler görüldü.

Kaynaklar, kasaların içinde silah olup olmadığından emin olmadıklarını ancak mühimmat bulanabileceğini dile getirdi.

ABD, şubat başında ve sonunda olmak üzere iki kez, yaklaşık 300 tırla Irak sınırından YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyat yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ'la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. DEAŞ'la mücadelenin tamamlanmasının ardından YPG/PKK'dan silahları toplama sözü veren Washington yönetimi, ilerleyen günlerde ise söylemini "yavaş ve güvenli çekilme" yönünde değiştirdi. ABD çekilmeye dair detaylar ve takvim konusunda net beyanlardan kaçınırken, 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söyleyerek, en geç mart ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağı sinyalini vermişti ancak Votel'in verdiği zaman içerisinde ABD Suriye'deki güçlerini azaltmadı.

ABD'nin 2020 savunma bütçesinde, Suriye'de DEAŞ varlığı sona erdirilmesine rağmen YPG/PKK'ya bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ayırması dikkati çekmişti. ABD'nin örgüte vereceği C4 patlayıcı, fünye zamanlayıcı kablo gibi el yapımı patlayıcı (EYP) aparatlarının, örgütün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı bölgelerdeki saldırılarında kullanılması tehlikesi ortaya çıkmıştı.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

YPG/PKK, Suriye'nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD YGP/PKK

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