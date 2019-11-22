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ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz." dedi.

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye aldıkları" yönündeki açıklamasının uluslararası yasal dayanağı sorulan Jeffrey, "Bunun, her türlü yasal olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN PETROLÜN IŞİD VE DİĞER AKTÖRLERİN ELİNE GEÇMESİNİ ENGELLEMEK"

Suriye'deki Amerikan askerinin orada kalıp terör örgütü IŞİD ile mücadelede "en tutarlı ortakları" olarak nitelendirdiği terör örgütü YPG/PKK'nın omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Jeffrey, "Bizim için en önemli konu petrolün IŞİD ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasa dışı hiçbir şey yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI OLARAK BUNA YARDIM EDECEĞİZ"

Jeffrey, "SDG, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz.'' diye konuştu.

İdlib'deki gelişmelerin ise son derece endişe verici olduğunu belirten Jeffrey, "Ülke genelinde bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunun İdlib'den başlaması gerek." ifadesini kullandı.

(AA)

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ABD ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey PKK Suriye YPG petrol

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Abd en büyük DAİŞ sensin petrole çöktün pkk lıları da bekçi köpeği olarak diktin oraya benim ülkemde de ekmeğini yiyip tabağına pisleyen sürüsü her biji diye dolanıyor ...
tayyıp efendı gıdıp amerıkayla sorunları cozduk dıyıp mılletı kandırıyor
malumun ilanı..sağır sultan duydu..vahşi batı için bir damla petrol bir damşa kandan daha değerlidir..
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