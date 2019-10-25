ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

AA muhabirinin, "SDG adını verdiğiniz YPG/PKK'lıların Ermeni ve Süryani kiliselerini ve çok sayıda sivilin evini kullanarak Türkiye'ye yönelik saldırı düzenlemesi sizce normal mi? Sahadaki ortağınız SDG'nin bu işleriyle ilgili de bir soruşturma yürütüyor musunuz? şeklindeki sorusuna ise Jeffrey, şu karşılığı verdi:

"Askeri çatışmalarda her türlü uygunsuz davranışlara ilişkin suçlamalara bakıyoruz. Türk hükümetine de birkaç kez belirttiğim gibi, çatışmaların (Barış Pınarı Harekatı'nın) başlangıcında, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif unsurların M4 M10 kara yolunda kameralarda da görülen davranışları konusunda çok endişeliyiz. Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım. Çünkü her koşulda bir tarafın diğer bir taraftaki sivil yerleşim alanlarına kasıtlı saldırıları bizim için endişe kaynağıdır."

Jeffrey, "Saldırıların kiliselerden yapılmasına ilişkin ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Diyeceklerim bu kadar." yanıtını verdi. (AA)

