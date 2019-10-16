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ABD'den YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı hazırlık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi - Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi - ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin YPG/PKK terör örgütü mensuplarını "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'deki kuvvetlerinin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı YPG/PKK terör örgütüne hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra örgütün, Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi.

Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.

ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütünü ayrıca "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.

ABD, YPG/PKK'nın Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı, bu tünellere yönelik görüntüleri yayınlamış ve ABD makamları nezdinde bu tünellerin de yıkılıp yıkılmayacağını gündeme getirmişti ancak Amerikalı yetkililer bu soruları geçiştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Türkiye YPG/PKK

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