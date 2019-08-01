ABD'den Zarif'e yaptırım kararı

Karara Twitter üzerinden tepki gösteren Zarif, "Beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi.İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmayı geçtiğimiz yıl askıya alan Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı, İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırım kararı aldı. 2015'teki nükleer anlaşmanın sağlanmasındaki kilit isimler arasında yer alan Zarif, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Zarif, İran'ın ruhani liderinin ihtiyatsız gündemini uyguluyor ve dünyanın dört köşesinde rejimin başlıca sözcüsü. ABD'nin İran rejimine davranışının kabul edilemez olduğu mesajını gönderiyor" dedi. Zarif'e yönelik yaptırımlar İran Dışişleri Bakanının ABD'deki malvarlığının dondurulmasını kapsıyor. Zarif'e seyahat vizesi verilmesi konusunda ise kararın başvuru bazında alınacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi Eylül ayında New York'ta toplanacak.