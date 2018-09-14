BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Belçika'da tespit edilen "Afrika domuz vebası"na ilişkin uzman heyet görevlendireceğini duyurdu.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da 2 yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edilmesinin ardından yerel yetkililerle eşgüdüm amacıyla uzman heyet görevlendirilecek.
Açıklamada, AB Komisyonunun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis'in de Belçika'nın Walon ve Flaman bölgesi bakanlarıyla pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin'in ardından Belçika da yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini duyurmuştu.
Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.
ABD, Menbiç'te Türkiye'yi oyalıyor çünkü PYD için özerklik istemeye hazırlanıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası
İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum