AB'de aşı krizi: Üreticiler mercek altına alınacak

Birlik dışına ihracatı mercek altına alacak bir gözetim mekanizması oluşturulacak. Konuyu yargıya taşıma seçeneği de gündemde.AB ile aşı üreticileri arasında, taahhüt edilen aşı miktarının karşılanmaması nedeniyle yaşanan gerginlik büyüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşı üreticilerini, sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Avrupa'nın Covid-19 aşılarının geliştirilmesi için milyarlarca euroluk yatırım yaptığını hatırlatan von der Leyen, "Şimdi aşı şirketleri taahhütlerini yerine getirmek, sevkiyat yapmak zorunda" dedi. Dünya Ekonomik Forumu'na video-konferans yoluyla katılan von der Leyen, Komisyon'un, AB dışındaki ülkelere aşı ihracatını gözlemleyen bir "şeffaflık mekanizması" oluşturmayı planladığını bildirdi. "Şeffaflık mekanizması" ile ilgili bir soruyu yanıtlayan AB Komisyonu sözcüsü ise amacın AB içinde üretilen aşıların nereye ithal edildiğinin bilinmesi olduğunu, bunun üçüncü ülkelere yönelik bir ihracat yasağı ya da kısıtlaması anlamına gelmediğini belirtti.

"AB dışındaki başka yerlere sevkiyat yapılıyor" Şirketler AB içinde sevkiyat kısıtlamalarına giderken başka yerlere sevkiyatın sürdüğünü tespit ettiklerini belirten Komisyon sözcüsü, "AB üretim için ön ödemeleri yaptı. Dolayısıyla bu dozların aslında EMA'dan onay çıkar çıkmaz teslimata hazır durumda olması gerekir" diye konuştu. İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketi geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada, AB ülkelerine daha önce ilan edilen miktarların sevkiyatı önünde büyük sorunlar olduğunu ve Mart ayı sonuna kadar taahhüt edilen doz miktarının tutturulamayacağını açıklamıştı. AB ise AstraZeneca'nın AB dışındaki İngiltere gibi başka ülkelere kesintisiz sevkiyatı sürdürdüğünden şüpheleniyor. Şirketin açıklamaları Brüksel'i tatmin etmedi AstraZeneca'nın Pazartesi günü AB Komisyonu ve üye ülkelerle gerçekleştirdiği iki toplantıda da sevkiyatın niçin kısıldığı sorusunu yeterince açıklığa kavuşturamadığı, Çarşamba günü şirketle bir toplantı daha gerçekleştirileceği belirtiliyor.

AB, şirketle Ağustos ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde 400 milyon doza varan miktarda aşı sipariş etmişti. Bu miktar için AB'nin 336 milyon euro ön ödeme yaptığı belirtiliyor. Aşının AB içinde kullanım izni için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bu Cuma günü toplanacak. EMA'dan izin çıkması durumunda AstraZeneca'nın aşısı, BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarınının ardından AB'de uygulanan üçüncü aşı olacak. AB kaynakları, AstraZeneca'dan Mart ayı sonuna kadar 31 milyon dozun sevkiyatını beklediklerini, bunun önceden planlanan miktardan yüzde 60 daha az olduğunu belirtiyor. AstraZeneca'dan bir hafta önce de BioNTech/Pfizer, Belçika'daki fabrikada yeniden yapılanma önlemleri nedeniyle önceden planlanandan daha az sevkiyat yapılabileceğini açıklamıştı. Üreticilere "paragözlük" suçlaması Aşı konusunda yaşanan belirsizlikler aşı üreticilerine yönelik sert eleştiri ve suçlamaları da beraberinde getirdi. Alman Hasta Hakları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, aşı üreticilerini "paragözlükle" suçlayarak üreticilere yönelik baskının artırılmasını talep etti.