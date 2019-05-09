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AB'de "Avrupa Günü" kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

AB'nin temelinin atılışının 69. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki "Schuman Bildirgesi" ile AB'nin kuruluşunun ilk adımını atması, tüm AB üye ve aday ülkelerinde 1986'dan beri "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.

Avrupa Günü'nün kutlanması için mayıs başından itibaren Strazburg ve Brüksel'de bulunan AB kurumları kapılarını halka açıyor. Birliğin, Avrupa ve dünya genelindeki ofisleri de her yaş grubuna yönelik etkinliklere katkı sunuyor. Böylece binlerce kişi kurumları ziyaret ederken konserlere ve konferanslara da katılma fırsatı buluyor.

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde geçen hafta sonu Brüksel'deki tüm AB kurumları kapılarını halka açmıştı. Benzer etkinlikler, bazı AB kurumlarına ev sahipliği yapan Lüksemburg ve Strazburg'da da gerçekleştiriliyor.

- Schuman ile başlayan birlik serüveni

İkinci Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmeye son vermek ve Avrupa'da barışı sağlamak amacıyla Avrupa devletlerine, kömür ve çelik üretimi alanında alınan kararları bağımsız ve uluslar üstü bir kuruma devretme çağrısında bulundu.

Schuman'ın bildirgesi sonucu AB'nin temelini atan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1951'de Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üyeyle kuruldu.

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde AB sayesinde kıta genelinde inşa edilen barış ortamıyla üye ülkeler arasında "birlik ve beraberlik" kavramlarına vurgu yapılıyor. AB kurumlarının birlik bayrağı ve sembolleriyle süslendiği günde, üye ülkelerin önde gelen liderleri ve AB yetkilileri vatandaşlara birliğin önemine ilişkin mesajlar veriyor.

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AB Avrupa Günü

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