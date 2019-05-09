BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki "Schuman Bildirgesi" ile AB'nin kuruluşunun ilk adımını atması, tüm AB üye ve aday ülkelerinde 1986'dan beri "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.

Avrupa Günü'nün kutlanması için mayıs başından itibaren Strazburg ve Brüksel'de bulunan AB kurumları kapılarını halka açıyor. Birliğin, Avrupa ve dünya genelindeki ofisleri de her yaş grubuna yönelik etkinliklere katkı sunuyor. Böylece binlerce kişi kurumları ziyaret ederken konserlere ve konferanslara da katılma fırsatı buluyor.

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde geçen hafta sonu Brüksel'deki tüm AB kurumları kapılarını halka açmıştı. Benzer etkinlikler, bazı AB kurumlarına ev sahipliği yapan Lüksemburg ve Strazburg'da da gerçekleştiriliyor.

- Schuman ile başlayan birlik serüveni

İkinci Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmeye son vermek ve Avrupa'da barışı sağlamak amacıyla Avrupa devletlerine, kömür ve çelik üretimi alanında alınan kararları bağımsız ve uluslar üstü bir kuruma devretme çağrısında bulundu.