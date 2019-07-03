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AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 00:13 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Artık Avrupa Parlamentosunun, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına atanıp atanmamasına karar vermesi gerekiyor. Eğer seçilirse Komisyonu yönetecek ilk kadın başkan olacak" - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "AP'nin Leyen'i onaylaması doğru olur ancak Spitzenkandidat sisteminin yenilgiye uğramasından dolayı üzüntü duyuyorum" - AB Konseyi Başkanlığına seçilen Belçika Başbakanı Charles Michel: - "Hedefim, birlik içinde hareket edebilen ve ulusal farklılıklara saygı gösteren bir Avrupa inşa etmek" - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Yeni AB liderleriyle çalışmayı iple çekiyorum. Belirsizliklerin hakim olduğu bir dünyada NATO-AB iş birliği çok daha fazla önem taşıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Artık Avrupa Parlamentosunun (AP), Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına atanıp atanmamasına karar vermesi gerekiyor. Eğer seçilirse Komisyonu yönetecek ilk kadın başkan olacak." dedi.

Brüksel'de AB'deki temel kurumların başkanlık pozisyonlarının müzakere edildiği zirvenin ardından basına açıklamalarda bulunan Tusk, anlaşmanın tam anlamıyla bir cinsiyet eşitliği sağladığını belirtti.

Almanya'nın, AB Komisyonu Başkanlığı pozisyonuna Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in aday gösterilmesi konusunda çekimser kaldığı bilgisini paylaşan Tusk, Başbakan Angela Merkel'in kişisel olarak "tüm paketi" desteklediğini ifade etti.

Tusk, "Artık Avrupa Parlamentosunun, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına atanıp atanmamasına karar vermesi gerekiyor. Eğer seçilirse Komisyonu yönetecek ilk kadın başkan olacak." diye konuştu.

Leyen'in, Sosyal Demokratların liste başı adayı ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hollandalı Frans Timmermans ve liberallerin liste başı adaylarından Margrethe Vestager'e Komisyonda başkan yardımcılığı görevleri verme niyetinde olduğunu dile getiren Tusk, Leyen'in aynı zamanda coğrafi dengeyi de göz önünde tutması gerektiğini savundu.

- Juncker üzgün

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da savunma ve sosyal politikalarda deneyimli bir isim olan Leyen'in aday gösterilmesinin "iyi bir çözüm olduğunu" belirtti.

Juncker, "AP'nin Leyen'i onaylaması doğru olur ancak Spitzenkandidat sisteminin yenilgiye uğramasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

2014'te Juncker'i AB Komisyonu Başkanı yapan Spitzenkandidat sistemi, AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının başkan atanmasını öngörüyor.

- Yeni AB Konseyi Başkanı Michel'den birlik çağrısı

Liderlerin seçimiyle aralık ayında AB Konseyi Başkanlığını üstlenecek olan Belçika Başbakanı Charles Michel, mevcut durumdan birçok ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Spitzenkandidat sisteminin iyi durumda olmadığını dile getiren Michel, "Durumu hazmetmemiz gerekiyor. Konsey ve Parlamentodaki meslektaşlarımızla diyaloğu sürdürerek Avrupa demokrasisi için en iyi çözümü bulmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, "Hedefim, birlik içinde hareket edebilen ve ulusal farklılıklara saygı gösteren bir Avrupa inşa etmek." diye konuştu.

- NATO'dan iş birliği mesajı

Zirvenin ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Yeni AB liderleriyle çalışmayı iple çekiyorum. Belirsizliklerin hakim olduğu bir dünyada NATO-AB iş birliği çok daha fazla önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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AB aday başkanlık Liderler

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