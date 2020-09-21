AB'de Belarus Yaptırımı Kıbrıs Vetosuna Takıldı

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Belarus'a yaptırım uygulanması kararı Kıbrıs Rum Kesimi'nin vetosuna uğradı. Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı alınmamasını protesto eden Güney Kıbrıs yönetimi, Belarus oylamasını da tıkadı. Her iki konu da 24-25 Eylül tarihinde toplanacak liderler zirvesine kaldı.
AB Dışişleri Bakanları, Belarus, Libya ve Afrika Birliği ana gündemiyle toplandı ancak toplantıda Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye ile ilişkiler de ele alındı. Toplantı öncesinde Belarus muhalif lideri Svetlana Tikhanovskaya Brüksel'e gelerek AB'li yöneticilerden "cesur olmalarını" istedi.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere, "Barışçı gösterileri şiddetle bastırılan Belarus halkına nasıl destek verebiliriz onu konuşacağız. Meşru Cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız (Aleksander) Lukaşenko hükümetiyle olan ilişkimizi de değerlendireceğiz" dedi.
Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides da toplantıya gelişinde, "Temel değerlerimizin ve ilkelerimizin herhangi bir şekilde ihlaline tepkimiz kişiye özel olamaz. Tutarlı olmalıyız" diyerek, Türkiye'ye de yaptırım kararı alınmasını istedi.
Ancak, toplantıda, Türkiye'ye uygulanmak istenen yaptırım konusunda bir uzlaşma oluşmaması nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus hükümetine yaptırım kararını da veto etti.
Kıbrıs Rum yönetimi her iki yaptırım kararının da 24-25 Eylül'de toplanacak AB liderler zirvesinde ele alınmasını istedi.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu yaptırımları uygulamak için açık bir irade olmasına rağmen, gerekli oybirliğine ulaşılamadığı için bugün bunu yapmak mümkün olmadı. Ancak, Lefkoşa'nın tutumunu anlıyorum. Türkiye tavrını değiştirmezse, o zaman Türkiye'ye yaptırımları da düşünmek zorunda kalacağız. Sorun zirvede çözülecek" diye konuştu.
Borrell, 27 AB'li bakanın Lukaşenko'yu seçim hilelerinden dolayı Cumhurbaşkanı olarak tanımama konusunda hemfikir olduklarını belirtti.
"Bir üye devlet tarafından rehin alınıyoruz"
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan AB'li bakanların bir bölümü "Kıbrıs'ın AB'yi rehin alan tutumunu" kınadı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Bugün bir üye devlet tarafından rehin alma nedeniyle bu ülkedeki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlara karar verememiş olmamız talihsiz bir durum. Bu, Belaruslular'a, toplumlarımıza ve tüm dünyaya yanlış bir sinyal veriyor"dedi.
Almanya Türkiye'ye yaptırıma karşı çıktı
AFP'ye konuşan çok sayıda diplomat, toplantıda Alman Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ın Türkiye'ye yaptırım konusuna karşı çıktığını açıkladı. Diplomatlar, "Berlin'in Türkiye'ye yaptırım kararını uygunsuz gördüğünü, çünkü yaptırımların kabul edilmesinin, Ankara ile devam eden arabuluculuk girişimlerini bozma riski taşıdığını savunduğunu" aktardı.
Fransa Dışişleri Bakanı NATO Genel Sekreter ile Türkiye'yi görüştü
Bu arada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye hakkında görüştüğünü açıkladı. Le Drian Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jens Stoltenberg ile Avrupalı ortaklarımızla dayanışmanın, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin önemi hakkında konuştum. Umarım NATO'nun çatışmayı çözme çabaları yardımcı olur" ifadesini kullandı.