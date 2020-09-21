AB'de Belarus Yaptırımı Kıbrıs Vetosuna Takıldı

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Belarus'a yaptırım uygulanması kararı Kıbrıs Rum Kesimi'nin vetosuna uğradı. Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı alınmamasını protesto eden Güney Kıbrıs yönetimi, Belarus oylamasını da tıkadı. Her iki konu da 24-25 Eylül tarihinde toplanacak liderler zirvesine kaldı.

AB Dışişleri Bakanları, Belarus, Libya ve Afrika Birliği ana gündemiyle toplandı ancak toplantıda Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye ile ilişkiler de ele alındı. Toplantı öncesinde Belarus muhalif lideri Svetlana Tikhanovskaya Brüksel'e gelerek AB'li yöneticilerden "cesur olmalarını" istedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere, "Barışçı gösterileri şiddetle bastırılan Belarus halkına nasıl destek verebiliriz onu konuşacağız. Meşru Cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız (Aleksander) Lukaşenko hükümetiyle olan ilişkimizi de değerlendireceğiz" dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides da toplantıya gelişinde, "Temel değerlerimizin ve ilkelerimizin herhangi bir şekilde ihlaline tepkimiz kişiye özel olamaz. Tutarlı olmalıyız" diyerek, Türkiye'ye de yaptırım kararı alınmasını istedi.