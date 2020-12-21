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AB'de BioNTech aşısına yeşil ışık

21.12.2020 18:35 | Son Güncelleme:
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AB'de BioNTech aşısına yeşil ışık

Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına onay verdiğini bildirdi.

Amsterdam merkezli Avrupa İlaç Dairesi (EMA), koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıya onay verdi. Avrupa'da aşılamalara bir hafta içinde başlanması planlanıyor.

Pfizer- BioNtech aşısı Aralık ayının başında İngiltere ve ABD'de uygulanmaya başlamıştı. Almanya, Avusturya ve İtalya'nın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planladıklarını duyurmuştu.

Avrupa İlaç Dairesi Başkanı Emer Cooke, Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında "Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının piyasaya sürülmesine koşullu izin için onay verdiğimizi memnuniyetle bildiririm” ifadelerine yer verdi.

İlaç Dairesi kamu sağlığının tehlikede olduğu acil sağlık durumlarında verilen piyasaya sürme izniyle, normalde yıllarca sürebilen onay sürecini kısaltabiliyor.

Koşullu izin, aşının titizlikle test edilme süreçlerinin devam etmesi anlamına geliyor.

afp, reuters /AI, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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