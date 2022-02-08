AB'de bir ilk: Polonya'ya kaynak aktarımında kesinti

Günde 500 bin euroluk para cezasına çarptırılan Polonya'dan 15 milyon euroluk kesinti yapıldığı belirtiliyor.Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu, AB Adalet Divanı kararını uygulamadığı gerekçesiyle ilk kez bir üye ülkeye mali kaynak aktarımında kesintiye gitti.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Divan'ın hükmettiği para cezasının ilk taksidini ödemediği gerekçesiyle Polonya'ya AB kasasından düzenli olarak yapılan ödemede bu miktar kadar kesintiye gidildiği açıklandı.

AB'nin en üst yargı organı olan AB Adalet Divanı, Eylül ayında açıkladığı kararda Polonya'yı günde 500 bin euroluk para cezasına çarptırmıştı. AB Komisyonu'nun kesinti yaptığı miktarın bir aylık ceza miktarına denk geldiği ve 15 milyon euro tutarında olduğu bildirildi.

Açıklamada "Komisyon'un, Divan'ın hükmettiği para cezasını uygulama konusundaki hukuki yükümlülüğünü yerine getirdiği" kaydedildi.

Linyit madeni kararı

AB ile Polonya arasında yıllardır süren hukuki anlaşmazlıkta son olarak ülkedeki Turow linyit madeni konusu mahkemeye taşınmıştı. Polonya, Çekya ve Almanya arasındaki sınır bölgesinde bulunan madenin çevre düzenlemelerine uygunluğu konusunda Çekya Polonya'yı dava etmiş ve kazanmıştı.

Polonya hükümeti ise kararın dayanaktan yoksun olduğunu belirterek karara karşı her tür hukuki yola başvuracağını açıklamıştı.

AB Adalet Divanı geçen Mayıs ayında Torow madeninin derhal kapatılması kararı almış, Eylül ayındaki kararında da, kapama kararının uygulanmadığı her gün için Polonya'ya 500 bin euro para cezasına hükmetmişti.

Yargı reformu

Polonya hükümeti, yargı bağımsızlığı konusunda da AB'nin baskısı altında. AB Adalet Divanı Ekim ayındaki kararında, Polonya hükümetinin yargı reformunun yargı bağımsızlığını ihlal ettiğine karar vermiş, ve karar uygulanana kadarPolonya'nın günde 1 milyon euro para cezasıödemesine hükmetmişti. Şu ana kadar Polonya'nın ödemesi gereken para miktarının 100 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor. Polonya hükümeti kısa süre önce bu konuda tutum değişikliği sinyali vererek uzlaşma arayışına girmişti.

Ancak AB ile Polonya arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu iki dava süreciyle sınırlı değil. Polonya Anayasa Mahkemesi Ekim ayında verdiği kararla Polonya anayasasının AB hukukunun üstünde olduğuna hükmetmişti. Bu anlaşmazlık nedeniyle AB, korona pandemisi nedeniyle kararlaştırılan yardım paketinden Polonya'nın payına düşen 36 milyar euroluk ödemeyi askıya almıştı.

AFP,rtr/BK,EC

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