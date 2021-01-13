AB'de böcekli yiyeceklere yeşil ışık

Avrupa'da larvaların atıştırmalık ve makarna gibi yiyeceklerde kullanımı için yeşil ışık çıktı.Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), un kurdunun gıda sanayisinde kullanımı için olumlu görüş bildirdi. EFSA, un kurdunun solucan görünümlü ve sarı renkli larvalarının "hem kurutulmuş halde bütün olarak hem de toz halinde" kullanılabileceğini kaydetti. Kurum, larvaların tüketilmesinin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını belirtti.

EFSA'nın raporu, un kurdunun "yeni tür gıda maddeleri" sınıflandırmasına sokulması için yapılan başvuru üzerine geldi. EFSA uzmanları, larvanın ağırlıklı olarak protein, yağ ve diyet lifleri içerdiğini, bundan dolayı tüketiminin "fizyolojik dezavantaj" oluşturmayacağını bildirerek, zehir ihtivasını inceleyen toksikolojik araştırmalarda da endişe verici bir bulguya rastlanmadığını kaydetti. EFSA raporunda kontaminasyonun sadece böceğe verilen yemin zehirli maddeler ihtiva etmesi durumunda görüldüğü de belirtildi. Uzmanlar, böcek ihtiva eden ürünlerde gıda alerjilerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.