AB’de Brexit Uzlaşması

Avrupa Komisyonu, İngiltere'yle 3 yıl devam eden Brexit müzakerelerinde ikinci kez anlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşma haberini Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Juncker, AB liderler zirvesine saatler kala geceler boyu süren müzakerelerin ardından anlaştıklarını açıkladı. Juncker, mesajında, "İsteğin olduğu yerde anlaşma da var. Bizde de bir tane var! Elimizdeki AB ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşmadır. Çözüm bulma taahhütümüzü yerine getidiğimizi göstermektedir. Avrupa Birliği Konseyi’ne onaylaması önerisinde bulunacağım" dedi.

Juncker’in mesajını bir kaç dakika sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da doğruladı. Johnson da Twitter hesabından, "Mükemmel anlaşma" ifadesini paylaştı.

AB ve İngiltere arasında revize edilen anlaşma metni, saat 15.00’te toplanacak liderlerin masasına gelecek.

Brexit için son tarih olarak 31 Ekim’i belirleyen taraflar hızlı davranarak bu tarihi yakalamaya çalışacak. Başbakan Johnson, anlaşmayı Cumartesi günü olağanüstü toplanacak parlamentonun onayına sunacağını açıkladı.

Ancak, Kuzey İrlanda partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP), yeni uzlaşmaya karşı olduğunu açıkladı bile.

