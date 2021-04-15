HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu

AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu

15.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarına davet edilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in resmi davet mektubuna, kendisinin değil özel kalem müdürünün cevap yazdığı ortaya çıktı.

AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği davet mektubuna, von der Leyen'in Özel Kalem Müdürü'nün cevap yazdığı, bunun protokole aykırı olduğu belirtildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ CEVAP VERDİ

Basındaki haberlere göre, Zelenskiy, von der Leyen'i gönderdiği mektupla, 23-24 Ağustos'taki Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamalarına ve Ukrayna'nın bağımsızlığına destek amacıyla ilk kez düzenlenecek "Kırım Platformu" zirve toplantısına davet etti.

Diplomatik protokol gereği resmi davete von der Leyen'in yanıt vermesi gerekirken, Özel Kalem Müdürü Björn Seibert'in kendi imzasıyla AB Komisyonu Başkanı'nın üzüntülerine ifade ederek, davete icabet edemeyeceği yönünde cevap yazdığı bildirildi.

Seibert'in mektupta, "Başkan von der Leyen, başarılı bir zirve için en iyi dileklerini sunmamı, size ve Ukrayna halkına bu önemli yıl dönümünde tebriklerimi iletmemi istedi." ifadesini kullandığı belirtildi.

VON DER LEYEN GELMEYİ REDDETTİ

Rusya karşısında Ukrayna'ya destek vermesi beklenen von der Leyen, daveti reddettiği için eleştirildi.

Davete icabet edememe gerekçesi olarak gösterilen "yoğun gündemin" normalde tatil dönemi olan ve AB kurumlarının kapalı olduğu ağustos ayı için çok da geçerli bir sebep sayılamayacağı yorumları yapıldı.

Von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Seibert'in cevap mektubunun Ukrayna makamlarına henüz gönderilmediğini söyledi.

Cevap mektubunun tarihinin Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Ürdün'e düzenlediği seyahate rastladığını aktaran Mamer, von der Leyen'in bir mektup yazarak göndereceğini bildirdi. Mamer, AB olarak Ukrayna'ya desteklerini de defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmedeki oturma düzeni ve protokol olayı, AB çevrelerinde günlerce tartışılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar varBağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.