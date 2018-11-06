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AB'de dirençli bakteriler her yıl 33 bin kişiyi öldürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların dörtte üçünün hastane ve sağlık merkezlerinde bulaştığı ortaya çıktı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin her yıl 33 bin kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin neden olduğu 5 hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı yayımladı.

Araştırma sonucu AB ülkelerinde her yıl 33 bin kişinin antibiyotiklere dirençli bakterilerden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bu durumun kamu sağlığına yükünün grip, verem ve AIDS/HIV hastalıklarının tümünün bileşimi kadar etki yaptığı kaydedilen araştırmada, üye ülkeler arasında antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklanan ölüm oranlarının büyük farklılık gösterdiği belirtildi. AB içinde bu bakterilerden en fazla etkilenen ülkelerin Yunanistan ve İtalya olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bu tür bakterilere karşı AB genelinde bir adım atılması ve ülkelerin özel ihtiyaçlarına uygun kontrol ve önleme mekanizmalarının kurulması gerektiği ortaya kondu.

- Enfeksiyonlar hastane ve sağlık merkezinde kapılıyor

Antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların dörtte üçünün hastane ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilen araştırmada, çocuk ve yaşlıların en fazla risk altındaki gruplar olduğuna dikkat çekildi.

"Antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler modern sağlık sistemini tehdit ediyor." uyarısında bulunulan araştırmada, bu bakterilerden kaynaklanan ölümlerin 2007'de 25 bin iken 2015'de 33 bine kadar yükseldiğinin altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
AB antibiyotik direnç

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