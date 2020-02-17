AB’de Doğu Akdeniz Misyonu İçin Uzlaşı 

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz’in doğusunda yeni bir deniz ve hava misyonu kurma konusunda fikir birliğine vardı. Bu konuda veto koyan tek ülke olan Avusturya da ikna edildi. Amaç Libya’da savaşan tarafların eline daha fazla silah geçmesini önlemek.
AB Dış İlişkiler Şefi Joseph Borell, AB’nin bu konuda eyleme geçmemesi ve Libya’nın kaderini Türkiye ve Rusya’nın eline bırakması halinde işlevsiz duruma düşeceği uyarısında bulunuyordu.
İtalya Dışişleri Bakanı Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Libya’ya silah akışını engelleyecek bir misyon oluşturma konusunda fikir birliğine vardık’’ dedi.
Avusturya ise olası bir donanma misyonunun Avrupa’ya daha fazla göçmen getirmesinden endişe ediyordu. Avusturya’nın misyonun bir kurtarma misyonu haline dönüşebileceği endişesi ise giderildi. Viyana’ya misyonun göçmenlerin kullandığı rotadan uzakta yalnızca Akdeniz’in doğusundaki şüpheli gemileri denetleyeceği sözü verildi.
Borrell, AB misyonunun Mart sonundan itibaren devriye faaliyetlerine başlamasını umduğunu bildirdi ve misyonun ilk önce Libya karasularında değil uluslararası sularda faaliyet göstereceğini aktardı. Borrell AB’nin hala topçu atışının düzenlendiği Mısır-Libya kara sınırındaysa devriye faaliyeti yapmayacağını söyledi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Viyana’nın misyonun göçmenler için çekici olacağını düşünmesi halinde hala geri adım atabileceği mesajını verdi.
AB’nin doğu Akdeniz’deki misyonu insani amaçlı değil askeri amaçlı kuruluyor. Ancak yine de uluslararası kanunlar AB gemilerinin açık denizde zor durumdakilere yardım eli uzatması gerekliliğini getiriyor.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Libya’ya silah ambargosunu denetleyenin AB değil BM olması gerektiğini söylemişti.
Çelik, ‘‘Libya'da silah ambargosunun denetlenmesinin AB tarafından yapılmasının gerçekçi sonuçlara varmayacağını düşünüyoruz. AB'deki bazı devletler doğrudan Hafter tarafını desteklemekte ve Hafter tarafına silah göndermektedir. AB'nin bu silah ambargosunu denetlemesi gibi yaklaşıma olumlu bakmıyoruz. Onun yerine bunun BM tarafından yapılmasının daha sağlıklı bir mekanizma olacağını bildiriyoruz. Türkiye burada BM mekanizmasını en doğru mekanizma olarak görmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Ankara Libya’daki çatışmalarda uluslararası toplum tarafından tanınan Fayez el Sarrac hükümetini destekliyor. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ise Trablus merkezli Halife Hafter güçlerine destek veriyor.
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