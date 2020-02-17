AB’de Doğu Akdeniz Misyonu İçin Uzlaşı 

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz’in doğusunda yeni bir deniz ve hava misyonu kurma konusunda fikir birliğine vardı. Bu konuda veto koyan tek ülke olan Avusturya da ikna edildi. Amaç Libya’da savaşan tarafların eline daha fazla silah geçmesini önlemek.

AB Dış İlişkiler Şefi Joseph Borell, AB’nin bu konuda eyleme geçmemesi ve Libya’nın kaderini Türkiye ve Rusya’nın eline bırakması halinde işlevsiz duruma düşeceği uyarısında bulunuyordu.

İtalya Dışişleri Bakanı Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Libya’ya silah akışını engelleyecek bir misyon oluşturma konusunda fikir birliğine vardık’’ dedi.

Avusturya ise olası bir donanma misyonunun Avrupa’ya daha fazla göçmen getirmesinden endişe ediyordu. Avusturya’nın misyonun bir kurtarma misyonu haline dönüşebileceği endişesi ise giderildi. Viyana’ya misyonun göçmenlerin kullandığı rotadan uzakta yalnızca Akdeniz’in doğusundaki şüpheli gemileri denetleyeceği sözü verildi.

Borrell, AB misyonunun Mart sonundan itibaren devriye faaliyetlerine başlamasını umduğunu bildirdi ve misyonun ilk önce Libya karasularında değil uluslararası sularda faaliyet göstereceğini aktardı. Borrell AB’nin hala topçu atışının düzenlendiği Mısır-Libya kara sınırındaysa devriye faaliyeti yapmayacağını söyledi.