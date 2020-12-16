AB'de Eş Zamanlı Aşı Kampanyası

Corona virüsü yayılma hızının yeniden artış göstermesi ve virüsün mutasyona uğradığı tespitlerinin ardından Avrupa'da yeniden sert tedbirler alındı.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 2021 başında yeni bir dalga gelmesinden endişe ettiklerini belirterek, Avrupalılar'dan Noel tatili boyunca da maske takmalarını istedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “21 Aralık'tan itibaren 27 AB üyesi ülkede eş zamanlı olarak aşı kampanyasına başlanabileceğini" açıkladı.
Yeni dalga korkusu Avrupa'da sert tedbirlerin geri dönüşüne yol açtı. İngiltere, Almanya ve Danimarka genel karantina kurallarını uygulamaya koyarken, Noel tatili nedeniyle yaşanacak hareketlilikten korkan Fransa, Hollanda gibi ülkeler de bir dizi yeni önlem açıkladı.
Bir yandan pek çok ülke bar, cafe, restoran, alışveriş mekanları ve okulları kapatacağını duyururken, diğer yandan Avrupa Birliği de aşı kampanyası programını öne aldı.
Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Pfizer-BioNTech aşısının onayını beklenenden 8 gün öne çekerek, aşı onayını 21 Aralık'ta ele alacağını açıkladı. Böylece, AB'de Ocak ayından itibaren öngörülen aşı kampanyasının 21 Aralık'ta başlatılmasının önü açıldı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, EMA'nın Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıya yeşil ışık yakması durumunda 27 AB ülkesinin, "kararın hemen ardından, aynı gün kampanya başlatılabileceğini" söyledi.
Komisyon Başkanı, "Önümüzdeki bir hafta içinde ilk aşı onaylanacak, böylece aşılar hemen başlayabilecek. Bu çok büyük bir görev" dedi. Von der Leyen, Amerika, İngiltere ve bugün Brezilya'da başlayacak kampanyalara atıfta bulunarak, "Aşılamaya başlamak için her gün büyük önem taşıyor. O nedenle onay kararının alındığı gün başlamalıyız" dedi.
Avrupa'ya üçüncü dalga uyarısı
Corona virüsü nedeniyle Avrupa'da her gün ortalama 4 bin 500 kişi yaşamını yitiriyor. Bugüne kadar 22 milyon vaka ve 500 binin üzerinde ölü sayısına ulaşılan Avrupa'da, 3. dalgadan endişe ediliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamada,salgınının Avrupa'daki evrimi gözönüne alındığında, "2021'in ilk haftaları ve aylarında virüsün yeniden canlanma riskinin yüksek" olduğuna dikkat çekilerek, yeni bir dalga uyarısında bulunuldu.
WHO tarafından yapılan açıklamada, özellikle ailelerin Noel kutlamalarından sonra salgının hız kazanmasından endişe edildiği belirtilerek, Noel buluşmasında maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu: "Maske takmak, arkadaşlar ve aile arasında fiziksel mesafe koymak garip görünebilir, ancak herkesin güvenli ve sağlıklı kalmasını sağlamada önemli katkı sunar."
"Altı ay daha sabredelim"
Almanya'da son 24 saatte ölü sayısının 952'ye ulaşması sert önlemleri getirirken, Fransa'da da Noel tatilinden bir hafta önce herkesin kendisini karantinaya alması ve test olması çağrısı yapıldı.
Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransızlar'dan 3 ila 6 ay daha "dişlerini sıkmalarını, 6 ay sonra durumun kontrol altına alınabileceğini" söyledi. Delfraissy, "Aşının gelmesi ilk 6 ayda etkili olmayacak. Özellikle ilk 3 ay, 2020'den farklı olmayacak. Bilim sessiz de olsa ilerliyor. Bu 6 aylık dönemde tedbirli olmaya devam edelim," dedi.
Danimarka'da, yarı karantina kuralları çerçevesinde, okullar, bar, cafe, restoran, kültürel ve dini mekanlar kapandı. Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan Danimarka'da vaka sayısının 116 bine ulaşması kaygı yaratıyor.
Hollanda'da, 19 Ocak tarihine kadar, 5 hafta karantina önlemleri uygulanması kararlaştırıldı. Lokanta, bar, cafe, kültürel mekanlar Ocak ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.