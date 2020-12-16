AB'de Eş Zamanlı Aşı Kampanyası

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Pfizer-BioNTech aşısının onayını beklenenden 8 gün öne çekerek, aşı onayını 21 Aralık'ta ele alacağını açıkladı. Böylece, AB'de Ocak ayından itibaren öngörülen aşı kampanyasının 21 Aralık'ta başlatılmasının önü açıldı.

Bir yandan pek çok ülke bar, cafe, restoran, alışveriş mekanları ve okulları kapatacağını duyururken, diğer yandan Avrupa Birliği de aşı kampanyası programını öne aldı.

Yeni dalga korkusu Avrupa'da sert tedbirlerin geri dönüşüne yol açtı. İngiltere, Almanya ve Danimarka genel karantina kurallarını uygulamaya koyarken, Noel tatili nedeniyle yaşanacak hareketlilikten korkan Fransa, Hollanda gibi ülkeler de bir dizi yeni önlem açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “21 Aralık'tan itibaren 27 AB üyesi ülkede eş zamanlı olarak aşı kampanyasına başlanabileceğini" açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 2021 başında yeni bir dalga gelmesinden endişe ettiklerini belirterek, Avrupalılar'dan Noel tatili boyunca da maske takmalarını istedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, EMA'nın Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıya yeşil ışık yakması durumunda 27 AB ülkesinin, "kararın hemen ardından, aynı gün kampanya başlatılabileceğini" söyledi.

Komisyon Başkanı, "Önümüzdeki bir hafta içinde ilk aşı onaylanacak, böylece aşılar hemen başlayabilecek. Bu çok büyük bir görev" dedi. Von der Leyen, Amerika, İngiltere ve bugün Brezilya'da başlayacak kampanyalara atıfta bulunarak, "Aşılamaya başlamak için her gün büyük önem taşıyor. O nedenle onay kararının alındığı gün başlamalıyız" dedi.

Avrupa'ya üçüncü dalga uyarısı

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'da her gün ortalama 4 bin 500 kişi yaşamını yitiriyor. Bugüne kadar 22 milyon vaka ve 500 binin üzerinde ölü sayısına ulaşılan Avrupa'da, 3. dalgadan endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamada,salgınının Avrupa'daki evrimi gözönüne alındığında, "2021'in ilk haftaları ve aylarında virüsün yeniden canlanma riskinin yüksek" olduğuna dikkat çekilerek, yeni bir dalga uyarısında bulunuldu.