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AB'de hava kirliliği erken ölüme yol açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 22:23 | Son Güncelleme

AB'de hava kirliliği erken ölüme yol açıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı bildirildi.

Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayının yayımladığı "Hava Kirliliği: Sağlığımız Yeterince Korunmuyor" başlıklı raporda, hava kirliliğine ilişkin genel bilgiler paylaşılırken, kıta genelinde bu alanda yasal eksiklikler olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, kentsel alanlarda nitrojendioksit ve ozonun erken ölümü tetikleyen başlıca hava kirleticiler olduğu kaydedildi.

Hava kirliliğinin her yıl AB'de 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı belirtilen raporda, bu durumun aynı zamanda yüz milyarlarca avro sağlık harcamalarını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Durumun ciddiyetine rağmen AB üye ülkelerinin harekete geçmediği bildirilen raporda, hava kalitesini belirleyen standartların 20 yıl önce belirlendiği, bunların bir çoğunun Dünya Sağlık Örgütünün standartlarının çok gerisinde kaldığı uyarısında bulunuldu.

Rapordan sorumlu Avrupa Sayıştayı Üyesi Janusz Wojciechowski, "Hava kirliliği AB vatandaşlarının sağlığını en fazla tehlikeye atan çevre riski." ifadesini kullandı.

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