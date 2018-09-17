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AB'de İdlib'ten göç endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İdlib'ten gelebilecek olası göç dalgasına karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Yunanistan'ı ziyaret edecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İdlib'ten gelebilecek olası göç dalgasına karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Yaklaşık 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de olası bir saldırı sonrasında yüz binlerce kişinin topraklarını terk etmek zorunda kalmasından endişe edildiği bir dönemde AB'den Yunanistan'a kritik bir ziyaret gerçekleşecek.

Avramopoulos, bu hafta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile AB'nin göç politikalarını ve önümüzdeki dönemde alınacak önlemleri değerlendireceği bir görüşme yapacak.

Öte yandan Financial Times'ın haberine göre, Avramopoulos, Çipras ile görüşmesinde İdlib'ten gelebilecek göç dalgasının önüne geçmek için alınacak tedbirleri de ele alacak. Buna göre, Yunan adalarından 3 bin göçmenin ana karaya tahliye edilmesi planlanıyor.

Brüksel, böylece İdlib'den gelebilecek göç dalgasında Yunan adalarındaki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yılda bir yapılan "Birliğin Durumu" konuşmasında İdlib'de insani felakete doğru gidildiğini belirterek, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız." demişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel göç Yunanistan

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