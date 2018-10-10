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AB'de iklimi koruma uzlaşması

10.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

AB Çevre Bakanları motorlu araç emisyonlarının 2030 yılına kadar ne oranda azaltılacağı konusunda uzlaştılar.

AB'de iklimi koruma uzlaşması

Uzlaşma oranı bazı üyelerle çevre örgütleri tarafından yeterli bulunmadı.Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları uzun tartışmaların sonunda otomobil ve kamyonetlerin karbondioksit emisyonunun düşürülmesi konusunda uzlaştılar. Konsey dönem başkanı Avusturya yeni araçların emisyon miktarının 2030 yılına kadar 2020 düzeyinin yüzde 35'i oranına düşürülmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Bu oranı yeterli bulmayan bazı AB üyesi ülkelerle çevre örgütleri Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelerde daha iyi bir sonuç alınmasına çalışılacağını açıkladı.

Almanya hükümeti karbondioksit salınımının yüzde 30 oranında düşürülmesinden yana çıkmaktaydı. Diğer ülkelerin daha yüksek bir oran talep etmeleri üzerine dönem başkanı Avusturya yüzde 35'lik emisyon oranında uzlaşılmasını önerdi. Avrupa Parlamentosu fabrika çıkışlı motorlu araçların emisyon oranının 2020 yılı düzeyinin yüzde 60'ı oranında düşürülmesini talep etmişti.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze Lüksemburg'daki görüşmelerin son derece zor geçtiğini söyledi. Bakan, Almanya hükümetinin talep ettiği yüzde 30'luk indirim oranını yeterli bulmadığı halde hükümetin önerisini Çevre Bakanları Konseyinde savunacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu'nun iklimin korunmasından sorumlu enerji komiseri Miguel Arias Canete AB'nin 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşma çabalarına yaptıkları katkıyla "son derece önemli bir ilerleme" kaydetmiş olduklarını söyledi. AB 2030 yılına kadar bütün alanlardaki sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesinin yüzde 40'ı oranında düşürülmesini hedefliyor.

Uzlaşma herkesi memnun etmedi

Avusturya Çevre Bakanı Elisabeth Köstinger 20 ülkenin uzlaşma önerisini kabul ettiğini, dört ülkenin çekimser kaldığını, dört AB üyesi ülkenin ise yüzde 35'lik orana karşı çıktığını açıkladı. Çözüm önerisinin Avrupa Parlamentosu'nda görüşülmesine Çarşamba günü başlanacak.

AB bünyesinde varılan uzlaşmanın ayrıntılarının son derece karmaşık olduğunu belirten Köstinger örneğin melez ya da elektrik motorlu araçlara ödenecek primle ilgili ayrıntıların basına açıklanmayan uzlaşma metninde yer aldığını belirtti.

İrlanda Lüksemburg'da varılan uzlaşmanın dönem başkanı Avusturya tarafından yapılan öneriden "kötü" olduğunu duyurdu. İrlanda, Lüksemburg, Slovenya, İsveç ve Danimarka Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelerle karbondioksit indirim oranının arttırılmasını sağlamaya çalışacak. Almanya Çevre Bakanı Schulze Avrupa Parlamentosu'nda uzlaşma üzerinde önemli değişiklik yapılacağına ihtimal vermediğini söyledi.

Çevre örgütü Greenpeace Almanya hükümetinin çevre dostu ulaşıma geçişi sabote etmekle kalmayıp, komşu AB ülkelerini de hayal kırıklığına uğrattığını duyurdu. Örgüt, uzlaşma oranının Dünya İklim Konseyi'nin, küresel sıcaklık artışının yüzyılımızda 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması gerektiği şeklindeki uyarısıyla "düpedüz alay etmek" anlamına geldiğini öne sürdü.

DW, afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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