AB'de iklimi koruma uzlaşması

Uzlaşma oranı bazı üyelerle çevre örgütleri tarafından yeterli bulunmadı.Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları uzun tartışmaların sonunda otomobil ve kamyonetlerin karbondioksit emisyonunun düşürülmesi konusunda uzlaştılar. Konsey dönem başkanı Avusturya yeni araçların emisyon miktarının 2030 yılına kadar 2020 düzeyinin yüzde 35'i oranına düşürülmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Bu oranı yeterli bulmayan bazı AB üyesi ülkelerle çevre örgütleri Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelerde daha iyi bir sonuç alınmasına çalışılacağını açıkladı.

Almanya hükümeti karbondioksit salınımının yüzde 30 oranında düşürülmesinden yana çıkmaktaydı. Diğer ülkelerin daha yüksek bir oran talep etmeleri üzerine dönem başkanı Avusturya yüzde 35'lik emisyon oranında uzlaşılmasını önerdi. Avrupa Parlamentosu fabrika çıkışlı motorlu araçların emisyon oranının 2020 yılı düzeyinin yüzde 60'ı oranında düşürülmesini talep etmişti.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze Lüksemburg'daki görüşmelerin son derece zor geçtiğini söyledi. Bakan, Almanya hükümetinin talep ettiği yüzde 30'luk indirim oranını yeterli bulmadığı halde hükümetin önerisini Çevre Bakanları Konseyinde savunacağını açıklamıştı.