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AB'de kimlik kartlarına parmak izi zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

AB, tüm üye ülkelerdeki kimlik kartlarına parmak izi zorunlu hale getirdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında güvenliği artırmak için aralarında kartlarda parmak izini de zorunlu kılan bir dizi düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimlik kartlarının güvenliği, hırsızlık ve sahtecilikle mücadeleyi artırmak için yeni düzenlemeye onay verilerek, tüm üye ülkelerin kimlik kartlarında uygulaması gereken asgari güvenlik önlemleri belirlendi.

Buna göre, tüm kimlik kartları aynı boyda olacak ve makinalar tarafından okunabilme özelliği taşıyacak. Kimlik kartlarında fotoğraf ve parmak izi de zorunlu tutulacak.

Kimlik kartları en az 5, en fazla 10 yıl boyunca geçerli olabilecek. Üye ülkeler, 70 yaş üzeri vatandaşlara daha uzun süreli kimlik kartları çıkartabilecek.

Yeni düzenleme, 2 yıl içinde yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
AB Güvenlik kimlik kartı parmak izi

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