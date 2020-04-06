AB'de korona tahvilleri anlaşmazlığı

Alman hükümeti korona tahviline karşı çıkarken AB Berlin üzerindeki baskıyı artırıyor.Koronavirüs salgını ile mücadele eden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, salgının ekonomik ve finansal yükünü hafifletmek için çareler arıyor. AB ülkelerinin, ekonomik krizin aşılması için dayanışma göstermesi gerektiğinde hemfikir olan farklı ülkelerden siyasetçiler, bu dayanışmanın nasıl olacağı konusunda ise görüş birliği sağlayamıyor. İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler korona tahvilleri çıkartılarak, borçların ortak bir şekilde üstlenilmesini isterken, Almanya, Hollanda gibi ülkeler ise buna karşı çıkıyor. Bu konuda ülkeler arasında yaşanan tartışma, siyasetçiler tarafından kaleme alınan ve Avrupa gazetelerinde yayımlanan farklı makalalere de yansıdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'da yayımlanan beş gazeteye dayanışma mesajı veren, ancak korona tahvillerine değinmeyen ortak bir makale yazdı.

Makalade, Alman hükümeti koronavirüs salgınından ağır bir şekilde etkilenen Avrupa Birliği ülkelerine, krizin olumsuz ekonomik sonuçlarının giderilmesinde dayanışma güvencesi verdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas ve Scholz, "Koronavirüs salgını sırasında Avrupa'daki dayanışmaya dair açık bir işarete ihtiyacımız var. Almanya bunun için hazır” ifadesini kullandı.