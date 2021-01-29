AB’de korona tedbirleri sertleştiriliyor

Yeni seyahat kısıtlamaları yolda.Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler Avrupa'da korona pandemisinin yayılmasını engellemek amacıyla ortak seyahat kısıtlamaları konusunda anlaşmaya vardılar.

Bir AB Komisyonu sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin AB Komisyonu'nun ilgili önerilerini kabul ettiklerini belirtti.

Buna göre enfeksiyon riski yüksek olan bölgelere ve bu bölgelerden başka yerlere seyahat etmek sadece "kesinlikle gerekli" olan durumlarda ve sıkı koşullar altında mümkün olacak.

AB Komisyonu'nun AB ülkeleri tarafından kabul edilen önerileri arasında yüksek riskli bölgelerden ayrılmak zorunda olanların seyahatlerinden önce PCR testi yaptırma koşulu da yer alıyor. Ancak PCR testi tek başına yeterli olmayacak. Riskli bölgelerden çıkış yapanlar, gittikleri yerlerde kendilerini karantinaya almak zorunda kalacaklar.

Tavsiyeler uyarınca üye devletler ayrıca sınır ötesi ve iç seyahat arasında ayırım yapmayacaklar, riskli bölgelerden yapılacak tüm seyahatlerde aynı kurallar geçerli olacak. Ancak iş ya da eğitim gereği sürekli ve sık sık ülke sınırları dışına girip çıkmak zorunda olanlar için ise istisnai kurallar geliştirilmesi önerildi.