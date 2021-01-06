AB'de Moderna aşısına yeşil ışık

Aşıların önümüzdeki haftadan itibaren dağıtımına başlanması bekleniyor.Avrupa Birliği'nin ilaç kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştirilen Monderna aşısı için tavsiye kararı çıktı. AB Komisyonu'nun da bu tavsiyeye uyarak Moderna'ya kısa süre içinde kullanım izni vermesi bekleniyor. Böylece AB'ye üye 27 ülkede Pfizer-BioNTech aşısının dışında bir aşı daha salgına karşı kullanılabilecek.
Salgının azalma eğilimi göstermediği AB'de sadece Pfizer-BioNTech üretim ve tedarik hızına bağlı kalınması, 450 milyonluk nüfusa yetmeyeceği endişesi yaratıyordu.
EMA İcra Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı, mevcut acil duruma karşı kullanabilmemiz için bize bir araç daha sağlayacak" diye konuştu. Cooke, salgının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilmesinden bir yıl geçmeden, ikinci bir aşıya sahip olmaları bu süreçte çaba ve kararlık gösterenlerin emeği olduğunu vurguladı.
Komisyon karardan memnun
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı verilen onaydan memnuniyetini belirtti.
EMA'nın Pazartesi günkü toplantısında Monderna aşısına onay verilmesi konusunda anlaşma sağlanamamıştı.
Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşıya daha önce ABD, Kanada ve İsrail ruhsat vermişti. Monderna aşısı da Pfizer-BioNTech aşısı gibi iki doz olarak uygulanıyor.
Korona aşılarının riskleri ve yan etkileri?
EMA'yı daha önce yavaş davranmakla eleştiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Moderna aşısının önümüzdeki hafta AB ülkelerine dağıtılmaya başlanacağını söyledi. Spahn, Almanya'nın Nisan ayına kadar 2 milyon doz, yıl sonuna kadarsa toplam 50 milyon doz alacağını belirtti.
Daha kolay saklanıyor
Şimdiye kadar yapılan geniş kapsamlı çalışmaların ilk sonuçlarına göre her iki aşı da virüse karşı etkili. Ancak Moderna aşısı, diğerinin aksine eksi 70 derece gibi aşırı soğuk ortamda muhafaza gerektirmediği için daha kolay korunabilir özellikte.
Monderna, Pazartesi günü yaptığı açıklamada dünya geneli için 2021'de planlanan üretim hedefini 500 milyon dozdan 600 milyon doza çıkardıklarını duyurmuştu.
AP/GY, HS
© Deutsche Welle Türkçe