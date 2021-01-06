AB'de Moderna aşısına yeşil ışık

Aşıların önümüzdeki haftadan itibaren dağıtımına başlanması bekleniyor.Avrupa Birliği'nin ilaç kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştirilen Monderna aşısı için tavsiye kararı çıktı. AB Komisyonu'nun da bu tavsiyeye uyarak Moderna'ya kısa süre içinde kullanım izni vermesi bekleniyor. Böylece AB'ye üye 27 ülkede Pfizer-BioNTech aşısının dışında bir aşı daha salgına karşı kullanılabilecek.

Salgının azalma eğilimi göstermediği AB'de sadece Pfizer-BioNTech üretim ve tedarik hızına bağlı kalınması, 450 milyonluk nüfusa yetmeyeceği endişesi yaratıyordu.

EMA İcra Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı, mevcut acil duruma karşı kullanabilmemiz için bize bir araç daha sağlayacak" diye konuştu. Cooke, salgının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilmesinden bir yıl geçmeden, ikinci bir aşıya sahip olmaları bu süreçte çaba ve kararlık gösterenlerin emeği olduğunu vurguladı.

Komisyon karardan memnun

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı verilen onaydan memnuniyetini belirtti.