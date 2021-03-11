“AB’de Pandemi 6 Milyon İş Sahasını Yok Etti”

Avrupa Birliği’nde yapılan bir araştırmaya göre, Corona virüsü pandemisinin ilk dalgası yaklaşık 6 milyon istihdam alanının ortadan kalkmasına yol açtı. Geçici taşeronlar, genç ve kadın çalışanlar zaman zaman 2008’deki mali krize kıyasla pandeminin yol açtığı krizden daha çok etkilendi.

27 üyeli Avrupa Birliği’nde yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışan AB kurumu Eurofound’un yaptığı araştırmaya göre, evden çalışma, kısa süreli çalışma programları ve devletin yaptığı yardımlar istihdamın korunmasına yardımcı olsa da, daha fazla sayıda kişi işsizlik istatistiklerine dahil olmayıp iş hayatında uzun süre atıl kaldı.

Eurofound’un raporuna göre, “AB’de 2020 yılının bahar ayına kadar, bir önceki yılın sonuna kıyasla 5 milyon 700 binden daha az sayıda kişi iş sahibiydi. Corona virüsü pandemisi öncesinde beklenen büyüme trendiyle kıyaslandığında da 6 milyon 300 daha az kişi istihdam edildi” denildi.

Araştırmaya göre 2019 yılının dördüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı 201 milyon. AB’nin nüfusu ise 450 milyon. AB’deki işsizlik oranı bu verilere kıyasla ise daha ılımlı bir düzeyde. Rapora göre işsizlik oranı yüzde 6,6’dan yüzde 6,7’ye yükseldi.