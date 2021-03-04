AB'de Rus aşısının onay süreci başladı

Rusya, onay çıkması durumunda Haziran'dan itibaren 50 milyon Avrupalının aşılanabileceğini bildirdi.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rus Sputnik V aşısının onay süreci için ön incelemeleri başlattı.

"Rolling review" olarak adlandırılan inceleme sürecinde, onay için gerekli tüm veriler toplanana kadar ilk bilimsel ve klinik testlerin sonuçları değerlendirmeye alınıyor ve bu şekilde onay süreci hızlandırılmış oluyor. EMA daha önceki aşı onay süreçlerinde de aynı yolu izlemişti. Birkaç hafta süren ön incelemenin tamamlanmasının ardından şirketler onay için resmi başvuruda bulunuyor.

Sputnik V'in geliştirilmesi ve pazarlanmasında yetkili Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, aşı için onay çıkması durumunda Haziran ayından itibaren sevkiyata başlanılabileceği bildirildi. Fon Başkanı Kirill Dimitriyev, "EMA onayının ardından Haziran 2021'den itibaren 50 milyon Avrupalıya aşı temin edebileceğiz" diyerek yılın ilerleyen dönemlerinde de AB nüfusunun yüzde 10'unun aşılanmasına yetecek miktarda sevkiyat yapılabileceğini söyledi.