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AB'de Rus aşısının onay süreci başladı

04.03.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının onay sürecini başlattı.

Rusya, onay çıkması durumunda Haziran'dan itibaren 50 milyon Avrupalının aşılanabileceğini bildirdi.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rus Sputnik V aşısının onay süreci için ön incelemeleri başlattı.

"Rolling review" olarak adlandırılan inceleme sürecinde, onay için gerekli tüm veriler toplanana kadar ilk bilimsel ve klinik testlerin sonuçları değerlendirmeye alınıyor ve bu şekilde onay süreci hızlandırılmış oluyor. EMA daha önceki aşı onay süreçlerinde de aynı yolu izlemişti. Birkaç hafta süren ön incelemenin tamamlanmasının ardından şirketler onay için resmi başvuruda bulunuyor.

Sputnik V'in geliştirilmesi ve pazarlanmasında yetkili Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, aşı için onay çıkması durumunda Haziran ayından itibaren sevkiyata başlanılabileceği bildirildi. Fon Başkanı Kirill Dimitriyev, "EMA onayının ardından Haziran 2021'den itibaren 50 milyon Avrupalıya aşı temin edebileceğiz" diyerek yılın ilerleyen dönemlerinde de AB nüfusunun yüzde 10'unun aşılanmasına yetecek miktarda sevkiyat yapılabileceğini söyledi.

Macaristan onaylayan ilk AB ülkesi olmuştu

Macaristan, Rus Sputnik V aşısına kullanım izni veren ilk AB ülkesi olmuştu. EMA kararından bağımsız olarak Sputnik V'i kullanmayı değerlendiren başka AB ülkeleri de bulunuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de EMA'dan onay alması durumunda Rus aşısını da kullanabileceklerini açıklamıştı.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bilim dünyasının saygın yayınlarından "The Lancet" dergisinde Şubat ayı başında yayımlanan araştırmaya göre Faz 3 testleri, Sputnik V'in yüzde 91,6 oranında etkili olduğunu göstermişti. Ağır vakalara karşı yüzde 100 koruma sağladığı açıklanan aşı 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanabiliyor.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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