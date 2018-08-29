AB'de Salvini-Macron Kavgası Büyüyor

Tarihi bir dönüşüm yaşayan Avrupa'da, gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine dokuz ay kala, yavaş yavaş saflar belirlenmeye ve kılıçlar çekilmeye başladı. Avrupa'daki seçim yarışı, başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çektiği “AB yanlısı ilerlemecilerle” İtalya İçişleri Bakanı aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin liderliğindeki “AB karşıtı milliyetçiler” arasında geçecek. İtalya'da buluşan İtalyan aşırı sağ lider Matteo Salvini ve Macaristan Başbakanı Victor Orban, "AB içinde Macron karşıtı cephe kurduklarını" açıkladı. Anında yanıt veren Macron, "Beni rakip olarak görüyorlarsa haklılar, meydanı milliyetçilere bırakmayacağım" dedi. Göçmen karşıtı milliyetçi politikalarıyla Brüksel'deki AB yönetimini korkutan iki lider Salvini ve Orban, İtalya'nın Milano kentinde biraraya geldi. Salvini ve Orban görüşmesi, sol partilerin, faşizm karşıtı derneklerin ve sendikaların çağrısı üzerine, Milan'da toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki lider, "Avrupa'da tarihi bir değişimin kıyısındayız. Bugün, pek çok aşaması olan bir yolculuğun ilk etabı başlıyor" dedi.

Göçmen gemilerini geri çevirdiği için Salvini'yi “Benim kahramanım ve yol arkadaşım” diye tanımlayan Orban, artık AB Komisyonu'nun ve Parlamentosu'nun değişmesi, Macron'un başını çektiği göçmen yanlısı politikaların durdurulması gerektiğini dile getirdi. “Ben karadan, Salvini denizden…” Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Visegrad ülkelerinin de başkanı Orban, "Tüm göçmenleri ülkelerine göndermeliyiz. Avrupa'nın güvenliği, Salvini'nin başarmasına bağlı. Biz karadan geçitlerini durdurduk. Salvini'nin misyonu da denizden gelmelerini engellemek. Hedefimiz, özellikle Afrika başta olmak üzere problemlerin yerinde çözümü. Problemleri kendi evimize getirmek değil" dedi. Salvini de, göçmen krizinin tek çözümü olduğunu, “Hepsinin geldiği ülkelere geri gönderilmesi gerektiğini' söyledi. Avrupa'daki tüm popülist partilere, “Başka bir Avrupa yaratma” hedefi etrafında biraraya gelmeleri çağrısı yaptı. Macron hedefte Göçmenlerin Avrupa ülkeleri tarafından eşit paylaşımını savunan Salvini, "Göç akını konusunda, Fransa başta olmak üzere sınır ülkelerle eşit sorumluluk alarak, işbirliği yapmak istiyoruz. Popülaritesi düşük Fransız cumhurbaşkanı, zamanını diğer ülkelere ders vererek geçiriyor. Oysa önce kendisi Vintimille sınırını açarak diğerlerine örnek olmalı. Eğer büyük ülkeler bize yardım ederse bugün Visegrad ülkeleri de dahil, Avrupa'da bir politika değişikliği olabilir" diye konuştu.