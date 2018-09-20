AB'de 'Soğuk' Zirve

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Macaristan ve Polonya hakkında alınan yaptırım kararlarının gölgesinde, göçmen krizi ve İngiltere’nin AB’den ayrılığı- Brexit konularında ortak bir politika belirlemek hedefiyle Salzburg kentinde toplandı. AB liderleri, Ekim ayı sonunda yapılacak resmi zirve öncesi Birliği bölen iki ana konuda uzlaşma arıyor ancak daha zirve başlamadan esen soğuk rüzgarlar, göçmen krizi konusunda uzlaşmanın kolay olmayacağını ortaya koydu.

AB liderlerinin gayri resmi zirvesi, Macaristan ve Polonya hakkında Avrupa Komisyonu'nun önerdiği ve Avrupa Parlamentosu'nun da onayladığı "Birlik değerlerine aykırı davrandıkları ve hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnedikleri gerekçesiyle AB Sözleşmesi'nin yaptırım uygulanmasını içeren 7'inci maddesini işletmesinin" yarattığı gerilimin gölgesindebaşladı.

Göçmen krizinde tam bir bölünme yaşayan AB'de iki taraf öne çıkıyor. Macaristan, Polonya, Avusturya, Macaristan, Danimarka, İtalya ve Doğu Avrupa ülkeleri, göçmenlere kapıların kapatılmasını ve konunun AB sınırları dışında çözülmesini istiyor. Göç krizinin sarstığı İtalya, Yunanistan veİspanya da her ülkenin kendi sınırlarını kendisinin koruması konusunda ısrar ediyor.