HABER

AB'de "taht oyunları" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

Brüksel'de bir araya gelen 28 AB ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından Birlik kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecini başlattı

BRÜKSEL (AA) - Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.

Brüksel'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP seçimlerine katılım oranının son 25 yılın en yükseği olduğuna değinerek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tusk, seçim sonuçlarına göre AP'nin seçmenleri daha iyi temsil eden bir şekil aldığını belirterek, Parlementonun ulusal hassasiyetlere dayalı farklılıkları daha iyi yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yeni AB Komisyonu başkanının, seçilebilmesi için Birliğin kurucu anlaşmaları gereği AP'nin ve AB Konseyinin de onayını alması gerektiğini anımsatan Tusk, bundan sonraki süreçte AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Konsey ile istişarelere başlayacağını ifade etti.

Tusk, "Bugünkü toplantıda sadece süreci ele aldık, başkanlıklar için isimler ise gündeme gelmedi." dedi.

Öte yandan, Tusk, seçmenlerin Avrupa yanlısı partilere oy vermesinin önemli bir nedeninin de Brexit olduğunun altını çizdi.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
İftar sofrasında doğum günü sürpriziİftar sofrasında doğum günü sürprizi
Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini gezdirdiEmine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini gezdirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel Timmermans

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Bahçeli'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçeli'den 'Pençe' harekatı mesajı!

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.