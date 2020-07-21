AB'de Tarihi Uzlaşma: 750 Milyar Euroluk Yardıma Onay

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke lideri, 4 gün ve gece süren maraton müzakerelerin ardından, Corona virüsü krizinin yaratacağı yıkım karşısında Avrupa ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmak için Fransa ve Almanya tarafından önerilen yardım paketi üzerinde anlaştı. Liderler, AB tarihinin "en uzun süren" müzakerelerinde, ilk kez AB adına borçalanarak, bu kaynağın zor durumdaki AB ülkelerine yine ilk defa hibe olarak verilmesini içeren "Next Generation EU" adlı dev yardım paketini onayladı. Avrupa'da 200 bin kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü krizinden bu yana, ilk kez yüz yüze görüşen liderler, Cuma günü başlayan ve geceler boyu süren görüşmede, tartışmalar ve hayal kırıklıklarının ardından, sonunda yardım paketini kabul etti. Görüşmelerde, Fransa ve Almanya'nın önerisine, İtalya, İspanya ve Yunanistan destek verirken, Kuzey 4'lüsü olarak bilinen Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya ile Lüksemburg'un karşı çıkması uzun müzakerelerin uzamasına oldu. Polonya ve Macaristan da, AB Komisyonu'nun "hibe yardımları hukuk devleti ilkesine uyulup uyulmadığı şartına bağlansın" önerisi nedeniyle plana karşı çıkınca, 90 saati aşan görüşmelerle, 20 yıl önce Nice kentinde elde edilen "AB tarihinin en uzun müzakeresi" rekoru da kırıldı.

" Deal ! " AB Konsey Başkanı Charles Michel, uzlaşma haberini Twitter hesabından İngilizcede 'anlaşma' anlamına gelen "Deal!" mesajıyla duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa için tarihi bir gün!" tweet'ini paylaştı. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes de, "Bir anlaşmamız var. Ve iyi bir anlaşma! 1.021 milyarlık 2021-2027 bütçesi ve 750 milyarlık iyileşme planı. Avrupa Birliği, hiç bu kadar iddialı bir şekilde geleceğine yatırım yapmaya karar vermedi" mesajını paylaştı. Hibe 500'den 390 milyar Euro'ya geriledi Corona virüsü krizi nedeniyle son derece büyük bir zorluk içine giren sağlık, havacılık ve turizm gibi sektörlerin desteklenmesi ve Eylül ayından itibaren yaşanması öngörülen büyük işsizlik ve resesyon krizine çözüm olabilmesi için AB Komisyonu, ilk kez mali piyasalardan AB adına düşük faizli borç alacak. Toplam 750 milyar Euroluk borcun 390 milyar Eurosu hibe olarak İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz gibi zor durumdaki ülkelere verilecek. Hibeden İtalya 70 milyar, İspanya 60 milyar, Fransa 40 milyar Euro ile en yüksek payı alan 3 ülke olacak.

Yardım nasıl verilecek? Görüşmelerde liderler, plana, yardımın dikkatli dağıtımını sağlamak ve boşa harcanmasını önlemek isteyen Kuzey Avrupa ülkelerini ikna etmek için bir kontrol mekanizması eklemeyi de kabul etti. Buna göre, yardımdan faydalanan ülkelerin öncelikle bir program sunması istenecek. Bu programda, birliğin iklim ve dijital geçişler gibi öncelikleriyle uyumlu yapısal reformlar yer alacak. Program, Komisyon ve üye devletler tarafından "salt çoğunluk" ile kabul edilecek. Yardımlar üye ülkelere taksitler halinde verilecek ve her seferinde AB Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra para transferi yapılacak. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin istediği gibi "Eğer bir ülke paranın yanlış kullanıldığına karar verilirse, konuyu Avrupa Konseyi'ne götürebilecek". Ancak Rutte'nin istediği gibi ödemeyi veto edemeyecek. Yardım planının 360 milyar Euro'luk bölümü ise, isteyen ülkelere düşük faizli kredi yardımı olarak dağıtılacak. Bu planın geri ödemesi için, AB'nin 2021-2027 yılları arasındaki 7 yıllık bütçesi de yılda 154 milyar Euro olmak üzere, 1 trilyon 74 milyar Euro olarak bağlandı.

Nasıl geri ödenecek ? Söz konusu hibe yardımını kullanan ülkeler değil, tüm AB ülkeleri, AB bütçesine yapılacak katkı paylarını nüfusları oranında artırarak ödeyecek. Başka bir deyişle, AB Komisyonu'nun dağıtacağı bu yardım planının geri ödemesi için üye ülkelerin, AB bütçesine ulusal katkıları arttırılması ve AB harcamalarının azaltılması planlanıyor. Henüz net olmayan geri ödeme mekanizması, bütçe katkılarının yanısıra, AB'nin harcamaları azaltması ya da vergileri artırma gibi mekanizmaları da içerecek. Bugün, AB dışından gelen ürünler için karbon vergisi, dijital ürünlerden alınan vergi ve yeniden kullanılmayan plastik atıklara vergi getirilmesi gibi olasılıklar üzerinde düşünülüyor. Sert tartışmalar, gergin saatler... Zaman zaman tansiyonun yükseldiği, masanın terkedildiği ve yumrukların masaya vurulduğu müzakerelerde, "tutumlular" olarak adlandırılan Kuzey ülkeleri, İtalya ve İspanya gibi "gevşek üyeleri" AB ekonomilerini raydan çıkarmakla suçladı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kuzey ülkelerini ikna edebilmek için, Berlin ve Paris'in getirdiği 500 milyar Euroluk ilk plandan geri adım atarak, hibe miktarını 390 milyar Euro'ya indirdi. Ancak aynı zamanda "AB bütçesine aldığından daha çok katkı yaptığı için indirim hakkından yararlanan" Kuzey ülkelerine yapılan indirimleri de artırdı. Aynı haktan yararlanan Almanya'ya tanınan indirimler ise eski seviyesinde kaldı.