AB'de Terör Zirvesi: Schengen Sınırları Hedefte

Fransa ve ardından Avusturya'da yaşanan cihatçı terör saldırılarının ardından, Avrupa Birliği'nin bu saldırılara ortak yanıt vermesi gerektiğini savunan AB liderleri, Schengen sınırlarına giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağı yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, video konferans yöntemiyle "mini" bir terör zirvesi gerçekleştirdi. Paris'e gelerek Elysee Sarayı'nda Macron ile görüşen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, daha sonra Merkel, Rutte ve AB yöneticileriyle video konferans yöntemiyle yapılan zirveye katıldı. Zirvenin ardından Kurz ve Macron Elysee Sarayı'nda, Merkel, Rutte, Michel ve Von der Leyen ise video konferansı aracılığıyla basın toplantısı düzenledi. Ev sahibi olarak ilk sözü alan Macron, Avrupa'da yeniden artan terör saldırılarına karşı AB liderlerinin "hızlı ve işbirliği" içinde bir yanıt vermesi için biraraya geldiklerini söyledi. Macron, "Paris'ten Brüksel'e, Berlin’den Viyana, Barselona, Kopenhag'a kadar terörizm, yanıt vermemiz gereken bir Avrupa gerçeğidir. Ortak, koordineli ve hızlı bir tepkiye ihtiyacımız var" dedi. Öncelikle AB'nin dış sınırlarının iyi korunması gerektiğini vurgulayan Macron, Schengen sınırlarında giriş-çıkışların iyi kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa cumhurbaşkanı özellikle "ortak veri tabanlarının geliştirilmesi, bilgi alışverişi ve ceza politikalarının güçlendirilmesi" gerektiğini, zaten alınan önlemlerin de eksiksiz ve titiz bir şekilde uygulanmasının zorunlu hale geldiğini savundu. Macron ayrıca, "terör saldırılarıyla kaçak göçmenler arasındaki bağın da soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gerektiğini" belirterek, mülteci ve sığınma hakkının daha iyi bir çerçeveye oturtulacağını, savaşta olmayan ülkelerden gelen talepleri daha farklı değerlendireceklerini söyledi. Macron, dış sınırlardaki güvenlik zafiyetinin, tüm Avrupa ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Schengen sınırları, iç sınırlarımız yeterince güvenlik altına alınamadı. Böyle devam ederse, gereken önlemler alınmazsa, sınırlarımızı kapatmak zorunda kalırız. Schengen reformu yapılmalı ve güvenlik ön plana çıkarılmalı. Önümüzdeki günlerde reform önerisini hazırlayarak diğer AB üyelerine sunacağız" dedi. Merkel'den "Müslüman temsilcilerle temas" vurgusu

Almanya Başbakanı ve AB dönem Başkanı Angela Merkel, Aralık ayında toplanacak AB liderler zirvesinde bu konunun ele alınacağını belirterek, Schengen sınırlarına giriş ve çıkışların daha iyi kontrol edilmesi için yeni önlemler almanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Komisyonun bu konuda çalışacağını belirten Merkel, "Biz Almanya olarak bu konuyu Müslüman örgütlerle sürekli temas halinde görüşerek çözmek istiyoruz. Bunun için sürekli bir konsey oluşturduk. İmamların eğitimi konusu çok önemli. Bu konuda Müslüman ülkelerle sürekli bir görüş alış verişinde olmak lazım. Çünkü bu sorunun sosyal bir yanı da var. Sadece hukuk ve ceza boyutu yok" dedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, Avusturya ve Fransa'da yaşanan terör saldırılarının, uzun yıllardır istenilen düzenlemelerin ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini söyledi. Avrupa'nın sürekli bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Kurz, "Yabancı cihatçı savaşçılar, Suriye ya da diğer topraklardan Avrupa'ya geri döndü. Bunların bir bölümü hapse atıldı ve şimdi salıverildiler. Bunlar patlamaya hazır bomba olarak toplumda geziyor. Bu insanların temsil ettiği tehlike konusunda herkes bilinçli olmalı. İkincisi dış sınırlarımızın iyi korunması gerekir. Schengen sınırlarından yapılan giriş-çıkışları bilmezsek hepimiz tehdit altındayız. Üçüncüsü de terörizm politik İslamcı bir temele oturuyor. İmamların eğitimi çok önemli. Dış finansman ve internet üzerinden radikalleşme de diğer iki önemli konu. Gençlerin manipülasyonu internet üzerinden yayılıyor. Bunu engellememiz lazım. Aksi taktirde, bu saldırıları engelleyemeyiz" diye konuştu.