AB'de Türk malı dezenfektan alarmı

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Avrupa çapında sağlık açısından tehlike arz eden 140 bin litreye yakın el dezenfektanına el konduğunu açıkladı.

OLAF'tan yapılan açıklamada el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi.

OLAF'ın Danimarka makamlarının Türkiye'den 6 bin litre el dezenfektanına el konduğu bilgisini iletmesinin ardından Ağustos ayında harekete geçtiği ve bilginin 27 AB ülkesine iletildiği kaydedildi.

"Kabul edilemeyecek seviyede"

OLAF açıklamasına göre Eylül ayı sonunda İrlanda'ya yapılan şüpheli bir sevkiyat tespit edildi. Dublin'de durdurulan kargoda yapılan incelemeler sonucunda dezenfektanın "kabul edilemeyecek seviyede metanol içerdiği" teyit edildi. Yapılan ek incelemeler, aynı dezenfektanın başka bölgelere de sevk edildiğini ortaya çıkardı.

Açılan soruşturmada AB merkezli çeşitli şirketlerin farklı isimler altında faaliyet gösteren Türk üreticiden el dezenfektanı siparişi verdiği tespit edildi.