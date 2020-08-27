HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AB’de Türkiye ve Belarus’a yaptırım konusunda tartışma yaşanıyor

AB’de Türkiye ve Belarus’a yaptırım konusunda tartışma yaşanıyor

27.08.2020 22:42 | Son Güncelleme

AB dışişleri bakanları arasında Türkiye ve Belarus konusunda tartışma yaşanıyor.

AB’de Türkiye ve Belarus’a yaptırım konusunda tartışma yaşanıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’nin Türkiye’ye karşı tavrını sertleştirmemesi halinde Belarus’a yönelik yaptırım kararını veto edeceğini belirtti.Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Gmynich’deki toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Türkiye'ye ve devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı iddia edilen Belarus'a yönelik ne tür tedbirler alınması ve yaptırımlar uygulanması gerektiği konusunda üye ülkeler arasında tartışma yaşandı.

Litvanya, Letonya ve Estonya’dan oluşan Baltık ülkeleri, 1994 yılından bu yana devlet başkanı olan ve 9 Ağustos'taki seçimlerde de yeniden bu göreve seçilen Aleksander Lukaşenko'yu destekleyenlere karşı AB'nin uygulayabileceği yaptırım seçeneklerinin yetersiz olduğunu ve alınacak tedbirlerin daha sert olması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti ise Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hidrokarbon kaynaklarını çıkartma yetkisi üzerinden yaşanan sorun konusunda AB'nin Türkiye’ye karşı tavrını sertleştirmemesi halinde AB'nin Belarus yaptırımları kararını veto edebileceğini bildirdi.

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler Doğu Akdeniz'deki gaz arama anlaşmazlığını çözme çabalarını tehlikeye atmamak için Türkiye'ye karşı yeni yaptırımları uygun bulmuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu çatışma için diplomatik bir çözüme ihtiyacımız var” dedi.

Ülkesinin, Türkiye’ye yeni yaptırımlar kararı alınmadan Belarus’a yaptırımlar yapılması kararına onay verip vermeyeceğinin sorulması üzerine, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis "Biz çifte standart olmasını istemeyiz” dedi. Hristodulidis, Ankara ile yaşanan gerginlikte sadece Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda bütün AB’nin çıkarlarının söz konusu olduğunu belirtti. Hristodulidis bu ihtilafta AB’nin güvenirliliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

"AB olarak hareket edemeyiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkeleri, Türkiye'ye karşı tedbirlerin alınması için Belarus'a yönelik yaptırımları bloke etme gibi davranış bağlantısı kurmamaları konusunda uyarıda bulundu. Maas, "Eğer böyle davranmaya başlarsak o zaman AB olarak hareket edemeyiz” dedi.

Maas aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatlarına son verme konusunda çağrıda bulundu. Maas, bunun iki NATO müttefiğinin kıta sahanlığı ve yetki alanı iddiaları hakkında doğrudan görüşmeler yapabilmesi için ön şart olduğunu söyledi. Maas, "Doğu Akdeniz'de savaş gemileri karşı karşıya olduğu zaman taraflar kesinlikle masaya oturmayacaklardır” dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak gerginlik yaşanıyor. Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya Çarşamba günü Doğu Akdeniz’de 3 gün sürecek askeri tatbikat yapmaya başlarken, Türkiye de Doğu Akdeniz’de iki ayrı bölgede 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi gerçekleştireceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetlerinin süresini 1 Eylül’e kadar uzattığını duyurdu.

AB dışişleri bakanlarının iki günlük toplantısı Cuma günü sona erecek.

dpa/DÇÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
4 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Üzerine demir kapı devrildi4 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Üzerine demir kapı devrildi
Kızıl elma nedir? Kızıl elma ülküsü ne demek?Kızıl elma nedir? Kızıl elma ülküsü ne demek?
En Çok Okunan Haberler
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
İYİ Partili Çıray'dan koronavirüs rakamlarına ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın
İYİ Partili Çıray'dan koronavirüs rakamlarına ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın
Çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
5 milyon liralık soygun! Saniye saniye kamerada
5 milyon liralık soygun! Saniye saniye kamerada
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Fındık işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Fındık işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Acı haber! Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
Acı haber! Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
Kahramanmaraş'ta üzerine demir kapı devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
4 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Üzerine demir kapı devrildi
Beşiktaş'ta kadınlardan İpek Er için basın açıklaması
Beşiktaş'ta kadınlardan İpek Er için basın açıklaması
Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan 'Kızılay' iddiasına yanıt
Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan 'Kızılay' iddiasına yanıt
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde 'Suriye'deki su kesintisi' iddialarına yanıt
Türkiye'den BMGK'da 'Suriye'deki su kesintisi' iddialarına yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.