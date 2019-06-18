AB'de Türkiye'nin sondaj faaliyetine tepki hazırlığı

Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı yaşanan gerginlikte Avrupa Birliği'nin (AB) Lüksemburg'ta toplanan AB bakanları, birlik üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti etrafında "Türkiye'nin yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe" duyduklarını ifade ettiler.

Bakanlar Avrupa Komisyonu'na "uygun önlemler konusunda geciktirmeden somut eylemde bulunması" çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn görüşme sonrası yaptığı açıklamada sondaj meselesinin toplantıdaki ana gündem maddesi olduğunu ve AB'nin Türkiye'ye finansmanı kesebileceğini ya da Ankara'da üst düzey toplantılara son verebileceğini söyledi.

Hahn gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AB’nin değerlendirmeleri "siyasi saikli" olmakla eleştirildi. Açıklamada "AB’nin mevcut tutumu esasen Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’nin ve Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC’nin haklarını gasp etmeye matuf, temelsiz ve maksimalist tezlerine dayanmaktadır. Bu tezleri bütünüyle reddediyoruz. Doğu Akdeniz’e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur. AB’nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz" denildi.