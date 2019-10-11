AB'de Türkiye'ye karşı silah ambargosu girişimi

Almanya’nın AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Suriye harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah satışının durdurulmasını talep etti.

Alman Yazı İşleri Ağı (RNDR) gazetelerine konuşan bakan Roth, “Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye askeri saldırısı kabul edilemez ve bu federal hükümeti yeniden durum değerlendirmesi yapmaya zorlamalı” dedi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eş başkanlığı için devam eden yarıştaki adaylardan biri olan Roth, “Kürt bölgelerine saldırı devam ettiği müddetçe Almanya silah ihraç etmemeli” diye konuştu.

Roth, daha önce satışına onay verilmiş silah ve savunma sanayi ürünlerinin sevkiyatının da durdurulmasını öngören bir moratoryum getirilmesi çağrısında bulundu.

Yaptırımlar AB gündeminde

Öte yandan Türkiye’ye Suriye harekatına son verme çağrısı yapan AB’de Türk hükümetine yaptırım uygulanması konusunda yürütülen diplomasi trafiği hız kazandı.

Türkiye’ye yaptırım dosyası, Lüksemburg’da Pazartesi günü üye ülke dışişleri bakanlarının ön hazırlık toplantısında masaya yatırılacak. Son sözü ise Perşembe günü Brüksel’de bir araya gelecek olan üye ülke hükümet başkanları söyleyecek.