AB'de veto krizi

AB devlet ve hükümet başkanları Temmuz ayındaki zirvede 2027 yılına kadarki dönemi kapsayan 1 trilyon 100 milyar euroluk AB bütçesi ile 750 milyar euroluk korona paketi üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Zirvede ayrıca uzun süren pazarlıklar sonucunda Polonya ve Macaristan'ın itirazlarını aşmak için "Hukuk devleti ilkesine yönelik ihlaller yaşanması durumunda AB ödeneklerinde kesintiye gidilebileceği" şeklinde bir formül bulunmuştu.

Macaristan hükümetinden yapılan açıklamada "Bütçe kararlarını hukuk devleti ölçütlerine bağlama planını mevcut haliyle kabul etmemiz mümkün değildir" denerek planın Temmuz ayındaki AB liderler zirvesinde alınan kararlara aykırı olduğu savunuldu.

İki ülkenin vetosu nedeniyle bugün düzenlenen AB Büyükelçiler toplantısında Birlik bütçesi ve koronavirüs yardımlarını içeren paket için gerekli oybirliğine ulaşılamadığı ve karar alınamadığı bildirildi. Bütçe ve korona paketinin önümüzdeki yılın başında yürürlüğe girmesi hedefleniyordu.

Hukuk devleti ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle AB tarafından eleştirilen Polonya ve Macaristan, ödeneklerin koşula bağlanması planına tepki olarak AB bütçesini veto etti.

Zirveden sonra Avrupa Parlamentosu ile birlikte karara bağlanan ve daha somut hukuki metin ise Polonya ve Macaristan tarafından reddedilmişti.

AB Dönem Başkanı Almanya'dan yapılan açıklamada AB büyükelçilerinin toplantısında Polonya ve Macaristan'ın reddettiği metnin gündeme geldiği, kabulü için gerekli nitelikli çoğunluğun sağlandığı, bunun üzerine iki ülkenin veto kartını kullandığı belirtildi.

Alman diplomatlar, Polonya ve Macaristan'ın, bütçenin koronavirüs paketiyle genişletilmesini veto ettiklerini, AB bütçesine ise şerh koyduklarını bildirdi.

Gözler korona paketinde

Özellikle 750 milyar euroluk korona paketinin zamanında yürürlüğe girmesi büyük önem taşıyor. İtalya, İspanya ve Fransa gibi salgından en ağır etkilenen AB ülkeleri, 2021'in ilk yarısında bu paketten yararlanmayı umuyor.

Krizin aşılabilmesi için Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın istişarelerde bulunacağı, konunun Perşembe günü video-konferans yoluyla yapılması planlanan AB liderler zirvesinin de gündeminde olacağı belirtiliyor.