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AB'de yaz saati uygulaması tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yılda iki kez saat değişikliğini öngören uygulamanın kalkmasını istiyor

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'de yaz ile kış saatine ilişkin yılda iki kez yapılan saat değişikliği uygulamasını kaldırmak istediğini söyledi.

Juncker, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, yaz saati ile kış saati konusunda tartışmaların uzun zamandır devam ettiğine dikkati çekerek, bu konuda AB'de bir anket yapıldığını anımsattı.

Verilen cevaplarda sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesinin istendiğini aktaran Juncker, "Böyle de olacak." ifadesini kullandı.

Juncker, anket sonuçlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlar bunu istiyor, biz de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ilk olarak AB Komisyonu'nda bu yönde görüş bildireceğini ifade eden Juncker, konunun bugün karara bağlanacağını belirtti.

Juncker, AB Komisyonu'ndan sonra üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosunun karar alması gerektiğini dile getirdi.

- ABD'nin otomobillere ek vergi uygulayıp uygulamayacağı konusu

ABD ile AB arasında yapılan müzakereler sırasında ABD'nin otomobiller için ek vergiler uygulamayacağı konusunda garanti verip veremeyeceğine ilişkin bir soruya da Juncker, "Biz, Trump ve ben, otomobillere ek vergi getirmeyle ilgili bir tür ateşkes konusunda anlaştık." cevabını verdi.

"Ateşkes anlaşmalarının" bazen tehlikede olduğunu ancak uygulandığını belirten Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobillere ek vergi getirmesi durumunda ne olacağına ilişkin bir soruyu da "O zaman bunu biz de yaparız." ifadeleriyle yanıtladı.

Juncker, AB'nin, ticaret politikasına başka kimsenin karışmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

- Yaz saati uygulaması

AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor. AB Komisyonu'nun, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker yaz saati

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