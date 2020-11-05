AB’de yeni döneme doğru: Hukuk devleti ihlalleri pahalıya patlayabilir

Varılan uzlaşmaya göre, mali kaynaklardan yararlanma, hukuk devleti ilkelerine uyma koşuluna bağlandı. Yeni mekanizmanın bir sonraki uzun vadeli AB bütçesiyle birlikte yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

AB Dönem Başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uzun soluklu müzakerelerden sonuç alınmış olunmasını, “bugün sağlanan uzlaşma çok önemli bir dönemeç” sözleriyle değerlendirdi.

Taraflar, Brüksel’de üç haftadır yürütülen çetin müzakerelerin sonunda mutabakat sağlandığını açıkladı. Mutabakat, AB tarihinde ilk kez hukuk devleti ihlallerinin, mali kaynakların kısıtlanması yoluyla cezalandırılmasına imkan sağlıyor.

Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler, mali kaynaklardan yararlanmak için hukuk devletine bağlılığı şart koşan mekanizma üzerinde mutabakata vardı.Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin hükümet temsilcileri ile AB Parlamentosu, hukuk devleti ilkelerini ihlal eden üye ülkelerin, birliğin mali kaynaklarından yararlanabilmesini kısıtlayan “cezalandırma mekanizması” üzerinde uzlaştı.

Bu yolla AB’de hukuk devletini güçlendirdiklerine vurgu yapan Heiko Maas, “çünkü bu mekanizma ile AB bütçesinin üye ülkeler tarafından istismar edilmesini önlemek istiyoruz. İlk kez AB mali kaynaklarına, hukuk devleti standartlarına bağlılık şartı getirildi” dedi.

Hukuk devletine bağlılığın Avrupa Birliği’nin en temel değerlerinden biri olduğunu aktaran Maas, “Bu uzlaşı ile Avrupa olarak ortak değerlerimizi birlik içinde de daha fazla güçlendirmek yolunda ilerleme kaydettik” diye konuştu.

Üzerinde uzlaşılan formül Almanya’nın önerisine dayanıyor. Buna göre bir üye ülkeye yaptırım uygulanmasını AB Komisyon’u önerecek, önerinin üye ülkelerin nitelikli çoğunluğu, yani AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden 15 üye ülke tarafından kabul edilmesi gerekecek.

Örneğin bir üye devlette, mali kaynakların istismarına, yargı bağımsızlığında yaşanan sorunlar kaynaklık ediyorsa işte o zaman bu mekanizma devreye girebilecek, AB kaynaklarında kesintiye gidilebilecek.

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