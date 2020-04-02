AB'den 100 milyar euroluk destek paketi

Komisyon bu bağlamda 100 milyar euroluk destek programı açıkladı.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 100 milyar euroluk bir destek programı hazırlandığını açıkladı.

Von der Leyen, korona krizinin ekonomik sonuçlarını hafifletmek için "en güçlü cevapların" verilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Fonlar hızlı ve etkili bir şekilde akabilsin diye AB bütçesindeki her mevcut euro yeniden yönlendiriliyor, kurallar esnetiliyor" diye konuştu.

Komisyon Başkanı von der Leyen, mevcut durumda Avrupa genelindeki çok sayıda şirketin koronavirüs krizi nedeniyle gelir elde edemediğini belirterek, sağlanacak destekle söz konusu şirketlerin yaşatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntı nedeniyle şirketlerin nitelikli çalışanlarını işten çıkarmaları halinde kriz sonrası toparlanmanın yavaşlayacağını ifade eden von der Leyen, bu nedenle Avrupa düzeyinde kısa süreli çalışma programı uygulanacağını dile getirdi.